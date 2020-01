Buszokkal tisztítanák a levegőt Nagy-Britanniában

A Go-Ahead közlekedési társaság buszainak tetejére légszűrő berendezéseket szereltek fel, hogy elnyeljék a káros anyagokat.

A technológiát kipróbálták a cég egyik buszán Southamptonban, és az eredmények szerint 65 gramm – egy teniszlabda súlyú – szennyező anyagot vont ki a levegőből 100 nap alatt.

A buszok ugyan dízellel működnek, de motorjuk Euro-6-os – közölte a cég szóvivője.

