Lemond a tőzsdemogul a Gates alapítványban betöltött tisztségéről

A milliárdos Warren Buffett 2006-ban ígérte meg, hogy összes részvényét befektetési cégében, a Berkshire Hathawayben jótékonysági célokra ajánlja fel, ennek a felét sikerült mára elérnie – derül ki a milliárdos közleményéből.

Ezzel párhuzamosan a Bill és Melinda Gates Alapítványban betöltött pozíciójáról is lemondott, noha mint írja, eddig is inaktív volt és az alapítvány vezetésében töretlen a bizalma. Ugyanakkor nem indokolta a lépését, miközben az alapítványt létrehozó házaspár válása kapcsán azért csúnya ügyek is előkerültek.

A 90 éves befektető egyébként is elkezdte a nyugdíjba vonulást, vállalati pozícióiról is elkezdett lemondani, már csak a Berkshire Hathaway vezérigazgatói pozícióját birtokolja, ám idén arról is le tervez mondani.

A befektető levelében érintette az adó visszatérítések és a jótékonykodás kapcsolatát is, mely kapcsán arról beszélt, hogy helyes ha a törvényhozás ezeket a kapcsolatokat időről időre felülvizsgálja,

mielőtt páran túl kreatívvá válnának ezzel kapcsolatban.

Említi a vagyon szétosztásának időbeli problémáját is, felhozva például, hogy noha a részvényei felét adományozta el, azok értéke az adományozások pillanatában csak 41 milliárd dollár volt, míg a még nála lévő másik rész most 100 milliárd dollárt ér. Megjegyzi azonban, hogy nincs mindenkire alkalmazható általános szabály ezzel kapcsolatban.

A hatalmas, dinasztikus vagyonok kapcsán megjegyzi, hogy ezek Amerikában kevésbé jellemzőek és azt a jó tanácsot fogalmazza meg sorstársainak, hogy

annyi pénzt hagyjanak gyermekeikre, mely lehetővé teszi, hogy azok bármivel foglalkozhassanak, de ne annyit, hogy megtehessék, hogy semmit se csinálnak.