Lövöldözés és fosztogatás Chicagóban

Chicago elegáns üzleti negyedében randalírozók ablakokat törtek be, üzleteket fosztottak ki és nekitámadtak a kivonuló rendőröknek. A helyi rendőrség vezetője, David Brown hangsúlyozta: „nem szervezett tüntetésről volt szó, ezek kifejezetten köztörvényes bűncselekmények voltak”. A rendőrségi vezető elmondta: a bűnözőkkel folytatott tűzharcban 13 rendőr sebesült meg, és biztonsági őrök, valamint járókelők is belekeveredtek a lövöldözésbe, közülük senki nem sebesült meg.

People are live-streaming themselves looting in Chicago

A rendőrség mintegy 400 rendőrt vezényelt ki a belvárosba, ahol – a közösségi médiában megjelent, ellentmondásos információkat követően – autókaraván igyekezett, és a gépkocsikból is lövéseket adtak le a rendőrökre.

Az Egyesült Államok több nagyvárosában az elmúlt hónapokban elharapódzott a bűnözés. A The Wall Street Journal a napokban terjedelmes elemzést közölt e városok közbiztonsági helyzetéről, és megállapította, hogy az idén meredeken emelkedett a gyilkosságok száma: az 50 legnagyobb városban 24 százalékkal nőtt a gyilkosságok aránya, és jelentősen nőtt a fegyveres bűncselekmények száma is. Az elemzés kiemelte Philadelphiát, Detroitot, az új-mexikói Albuquerque-t, a wisconsini Milwaukee-t, a missouri Kansas Cityt, az ohiói Clevelandet és Chicagót, amelyet közbiztonsági szempontból az egyik legrosszabb helyzetben lévő nagyvárosként jelölt meg. Chicagóban július 26-áig 433 gyilkosságot követtek el.

Hundreds of people smashed windows, stole from stores and clashed with police overnight in Chicago’s Magnificent Mile shopping district and other parts of the city’s downtown. https://t.co/qNOYk3yQlG pic.twitter.com/lUOzgUmhmM

— ABC News (@ABC) August 10, 2020