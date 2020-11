Bécsi lövöldözés: „feltehetőleg terrortámadás történt”

Kronen Zeitung című osztrák lap szerint lövöldözés volt hétfő este egy zsinagógában Bécs belvárosában, ennek nyomán nagyszabású rendőrségi művelet indult. Az APA osztrák hírügynökség értesülése szerint többen megsérültek.

Élő közvetítés a bécsi támadás helyszínéről Az osztrák közszolgálati adó, az ORF a helyszínről tudósít.

#BREAKING: Reports now of a terrorist attack on a synagogue in #Vienna. Reports of mass shootings. At least one dead. A lot of injuries. Many very badly injured!#Vienne #ViennaAttack #synagoge #Israel #Austria #Oesterreich #Wien pic.twitter.com/qkuM9Uc1vZ

22:30

Időközben a rendőrség megerősítette, hogy hat különböző helyszínen gépkarabélyokból lövéseket adtak le. A támadás során egy elkövetőt agyonlőttek és több személy, köztük egy szolgálatot teljesítő járőr is súlyosan megsérült. Az első lövések este 20.00 óra körül, a Seitenstettengasse közelében dördültek el. Több elkövetőt keres a rendőrség.

CONFIRMED at the moment:

*08:00 pm: several shots fired, beginning at Seitenstettengasse

*several suspects armed with rifles

*six different shooting locations

* one deceaced person, several injured (1 officer included)

Egy, az interneten keringő videó tanulsága szerint letartóztattak több feltételezhető tettest is:

23:22

A rendőrség arra kérte a bécsieket, hogy mindenki maradjon otthon és semmiképpen se használják a tömegközlekedési eszközöket.

Az ORF információi szerint legalább 15 sérültet ápolnak kórházban, közülük 7 személy van súlyos állapotban.

Korábban a Kurier hét halottról írt, a Kronen Zeitung pedig úgy tudja, hogy az egyik merénylő felrobbantotta magát.

23:54 – „Feltehetőleg terrorcselekmény történt”

Karl Nehammer az ORF közszolgálati televíziónak nem sokkal éjfél előtt közölte, hogy továbbra is folyik a hajsza több feltételezett elkövető ellen, akik erősen fel vannak fegyverkezve és veszélyesek.

Sajtóhírek szerint Bécs belvárosának nagy részét lezárták.

A rendőrség minden rendelkezésre álló egységét bevetette. A Falter című helyi lap birtokába került felvételen egy férfi látható, aki a zsinagóga épülete előtt válogatás nélkül tüzet nyit éttermekre. Más videofelvételeken több vadul lövöldöző férfit lehet látni az osztrák főváros utcáin. Az egyiken látható, ahogy egy embert – valószínűleg egy rendőrt – találat ér.

Harald Sörös, az osztrák belügyminisztérium szóvivője szerint a támadók hat helyszínen sebesítettek meg járókelőket és egy rendőrt Bécs belvárosában.

Az incidens este nyolc órakor vette kezdetét a Seitenstettengasse utcai zsinagóga környékén. A Bécsi Izraelita Felekezeti Közösség (IKG) szerint a támadás idején nem voltak emberek az imaházban. Az ausztriai zsidó közösség vezetője, Oskar Deutsch a Twitteren azt írta, egyelőre nem világos, hogy a bécsi zsinagóga vagy annak melléképületei lettek volna a támadás célpontjai, mivel azok akkor már zárva voltak.

A kora éjszakai órákban ülésezett a válságstáb Sebastian Kurz kancellár részvételével, aki „visszataszító terrortámadásnak” nevezte a történteket.

Kurz arról tájékoztatott, hogy a hadsereg veszi át több helyszín védelmét Bécsben, hogy a rendőrség a terrorellenes műveletekre összpontosíthasson.

Nehéz órákat élünk át köztársaságunkban. Szeretnék köszönetet mondani a biztonsági erők tagjainak, akik kockára teszik az életüket a biztonságunkért. A rendőrség határozottan fog fellépni az elkövetők ellen

– írta a Twitteren.