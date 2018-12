Hárman meghaltak, tizenegyen megsérültek a strasbourgi lövöldözésben

Lövöldözés volt kedd este Strasbourg belvárosában, egy karácsonyi vásáron, minimum tizenegyen megsebesültek, hároman pedig meghaltak– írja az Independent.

A francia BFM TV a helyi rendőrségre hivatkozva megerősítette a sebesültek számát.

A francia belügyminisztérium közölte, hogy senki nem menjen ki az utcára. A rendőrség lezárta a környéket, a villamosközlekedést is leállították.

Breaking: At least 1 dead, 3 injured, after a gunman opened fire on a crowd at a Christmas market in Strasbourg, France. The mayor says that the gunman is at large. The city center is on lockdown and people nearby are urged to stay in their homes. pic.twitter.com/EuFwskA6xC

— PM Breaking News (@PMBreakingNews) 2018. december 11.