Magyar pásztorkutyák világtalálkozóját rendezték Komáromban

A Monostori erődben tartott rendezvényen a kiemelkedő nemzeti értékek felügyeletéért felelős miniszteri biztos köszöntőjében kiemelte, hogy a magyar kormány kiemelt figyelmet fordít az őshonos állatfajtákra, amelyeket az Országgyűlés már 2003-ban nemzeti kinccsé nyilvánított.

Ezek az állatok, köztük a kilenc magyar kutyafajta mindig is a nemzet szimbólumai voltak és elidegeníthetetlenül eggyé forrtak a magyarsággal.

Fontos feladatunknak tekintjük a magyar ebfajták megőrzését és kompromisszumoktól mentes, magas genetikai értéket képező állományok (és állami génbankok) kialakítását – mondta V.Németh Zsolt.

A miniszteri biztos szólt arról is, hogy a magyar kutyafajták védelme érdekében elindított programok az elmúlt években eredményesek voltak, ezzel hozzájárultak ahhoz, hogy az őshonos magyar állatfajták megmaradjanak a világ sokszínűségének örömére. Kiemelkedő nemzeti értékeink, a hungarikumok közé tartoznak a magyarság szellemi és anyagi alkotásai, ember alkotta és természet adta értékei – így legkülönlegesebb ételeink-italaink, találmányaink, szellemi örökségek, folklór kincseink. Ebbe a gyűjteménybe emelte be 2016-ban a Hungarikum Bizottság a 9 magyar kutyafajtát is, köztük az 5 pásztorkutyát – fogalmazott V. Németh Zsolt. Ezért is nagyszerű részese lenni ennek a világtalálkozónak, mert ez azt is jelenti, hogy ezekre a kutyákra nemcsak szűk hazánk határain belül mutatkozik igény, hanem szélesebb körben, nemzetközi szinten is – mondta.

A Magyar Pásztorkutyák Világszövetségének első találkozójára nyolc országból érkeztek, közel 170 kutya nevezett a szépségversenyre.

A komondorok, kuvaszok, mudik, pulik és pumik küllemét a fajta ideális külsejét leíró sztenderdekhez képest bírálják el, több korosztályban.