Magyarország a világ vakcinaversenyének élvonalában

A szakértők előzetes becslései szerint a népesség 60-70 százalékos átoltottsága elegendő lehet ahhoz, hogy kialakuljon a koronavírus elleni nyájimmunitás. A tömeges védettséghez vezető verseny szoros, bár továbbra is Izrael vezeti a ranglistát az Our World in Data alapján.

Az izraeli járványadatok már a 40 százalékos átoltottság átlépésekor elkezdtek javulni, azonban azóta is folyamatosan haladnak az oltási programmal, így a teljes népességnek már az 59,4 százaléka megkapta a második oltását is. Az ezüstérmes helyen jelenleg Bahrein tartózkodik 47,9, míg a harmadik helyen Chile 43,9 százalékos átoltottsággal.

Magyarországon az emberek 39,5 százaléka kapta meg a második vakcinadózisát is.

Hazánknál jobban áll még az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság, vagy a kontinensen Málta. Míg Katar és Uruguay jelenleg gyengébb mutatókkal rendelkezik, ahogy azt a Statista infografikája is szemlélteti.

A világon 173 313 786 ember fertőződött meg eddig a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 3 726 458

a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint hétfő reggeli adatai szerint.

Egy nappal korábban 172 865 872 fertőzöttet tartottak nyilván, a halálos áldozatok száma 3 718 720 volt.

A fertőzés 192 országban és régióban van jelen. Szakértők szerint a diagnosztizált esetek száma nem tükrözi pontosan a valóságot, mert az egyes országokban többé-kevésbé korlátozott a tesztek száma, és a nyilvántartás kritériumai is különböznek.