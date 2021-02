Magyarországon is megjelent a dél-afrikai mutáns

A világ, Európa és Magyarország is roppant nehéz helyzetben van – közölte az online sajtótájékoztatón Müller Cecília országos tisztifőorvos „Az adatok exponenciálisan növekednek, nagy valószínűleg a mutáns vírusok szerepe miatt. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy most nagyon szigorúan tartsuk be az alapvető higiénés szabályokat, ne lankadjon a figyelem” – mondta.

Az Infostart beszámolója szerint tisztifőorvos elmondta, hogy az elhunytak számának csökkentése miatt volna szükség az oltásra, közben viszont „rendkívüli mértékben emelkedik az aktív fertőzöttek száma, minden adatunk kedvezőtlenül alakul”.

Müller Cecília figyelmeztetett,

„rendkívüli módon megnőtt az egészségügyi intézmények terheltsége is”, ráadásul nem enyhébb a mutáns okozta betegség sem az eddig ismert vírustörzsekénél.

Ezért „akit megszólítanak, éljen a védőoltás lehetőségével, nagyon nagy, heroikus munkát végeznek a szervezők és az oltóorvosok is”.

Kérte a háziorvosokat, hogy

ahol idős, mozogni nem tudó ember van a praxisban, ott végezzék el a védőoltás beadását az idős emberek lakásán.

Nem hallott olyan háziorvosi praxisról, ahol nem tudták megszólítani az oltakozókat, ezt a háziorvosok példájának és érdemének tudja be.

Kijelentette, már az első oltás 50-75 százalékos védettséget nyújt.

Tájékoztatóján közölte,

a dél-afrikai mutáns megérkezett az országba, a fertőződött személy egy olyan munkatársával érintkezett, aki Zambiában járt nemrégiben. Erről a törzsről tudni, hogy olyanokat is megfertőz, akik korábban átestek koronavírus-fertőzésen.

Orbán Viktor miniszterelnök felkérésére megkezdődött az utazási szabályok, határforgalom-ellenőrzési rendelkezések szigorításának előkészítése, tekintettel az egész Európát érintő koronavírus-járvány harmadik hullámára – jelentette be a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. Kiss Róbert alezredes jelezte, hogy a döntésekről a későbbiekben adnak tájékoztatást.