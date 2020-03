Magyarországon sikerült izolálni a koronavírust

A vírus működésének jobb megismeréséhez közel kerültek a magyar tudósok – közölte az országos tisztifőorvos kedden, a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs sajtótájékoztatóján. Müller Cecília hozzátette, Kiss Zoltán virológus vezetésével elsőként sikerült izolálni az új koronavírust Magyarországon,

ez az eredményt közzéteszik majd, hogy nemzetközi szinten is be tudjanak kapcsolódni a kutatásokba, így most már lehet fejleszteni a vírus ellenszerét.

Elmondta azt is, hogy egy új védőoltás kifejlesztéséhez akár több év is kell, de a magyar kutatócsoport sikeres munkája jelentős előrelépést jelent globálisan is.

Müller Cecília szerint hamarosan elérhető lesz a vírus élő és nem élő formája. A tisztifőorvos elmondta, hogy keddre ismét emelkedett a megbetegedettek száma: összesen 50 megbetegedésről lehet tudni.

Ez a terjedés megfelel annak, amire számítunk. Az elkövetkező napokban meg is tud többszöröződni a betegek száma. Egy beteg 2-3-nak tudja átadni a fertőzést

– mondta.

Müller Cecília kérdésre válaszolva elmondta, hogy megelőzni szeretnék a vírusterjedését:

ezzel magyarázzák, hogy nem lesznek Magyarországon folyamatosan területi adatok.

Jelentősen nőni fog a héten a tesztek száma, szeretnék meggyorsítani a laboratóriumi vizsgálatokat.

Mindenki tartsa be a higiénés szabályokat és tartsa be a WHO tanácsait, amelyeket mi is tolmácsolunk.

– tette hozzá. Elmondta azt is, hogy ketten vannak súlyos állapotban, hozzátette, hogy rendelkezésre állnak a lélegeztető gépek, és újabbakat szereznek majd be.