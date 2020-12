Majdnem hatszázezres borravalót kapott egy pincér, nem tarthatta meg

Egy texasi pincérnő, Emily Bauer arról számolt be, hogy kettőezer dolláros borravalót kapott egyik vendégétől, azonban ebből egy centet sem vihetett haza, mivel az étterem az egészet elvette tőle – írja a News.com.au.

Az Origo szemléje szerint Emily Bauer a San Antonioban található Red Hook Seafood and Bar-ban dolgozik, ahol egy forgalmas vasárnapon többször is elnézést kért az egyik asztalnál ülő férfitól a kiszolgálás lassúsága miatt. Bauer szerint a férfi elmondta neki, hogy megérti, mivel ő is több étteremnek a tulajdonosa, és azzal is tisztában van, hogy milyen nehéz a felszolgálók élete.

A férfi ezt követően azt kérte, hogy töröljék az összes rendelését és hozzák ki a számláját, majd távozott. Bauer visszament az asztalhoz összegyűjteni a pénzt, ekkor vette észre, hogy

kétezer dolláros borravalót kapott azzal az üzenettel, hogy továbbra is dolgozzon ilyen keményen, és a vendége még boldog karácsonyt is kívánt neki.

Bauer saját bevallása szerint elsírta magát és alig hitt a szemének.

Azt mondta, hogy az összeget két fiára szerette volna költeni. Ez a boldogság viszont hamar elillant, amikor az étterem közölte, hogy a cégnél érvényes szabályozások miatt, nem képesek befogadni 500 dollárnál nagyobb borravalót.

Azt nem sikerült pontosan tisztázni, miért nem, ahogy azt sem, hogy ebben az esetben miért nem adott legalább 500 dollárt az étterem, ahelyett, hogy a teljes összeget elvették volna, vagy miért nem fizették ki négy részletben a borravalót.

Az ügy felháborodást keltett azokban, akik előtt ismertté vált. Más felszolgálók tiltakoztak az étterem eljárása ellen.

Bauer szerint az étteremnek jól látható helyen kellene jeleznie, hogy létezik lyen limit a borravalóknál, ráadásul eddig erről még a dolgozóknak sem szóltak.

A felszolgáló ugyan egyelőre nem kapta meg a borravalót, de a közösségi média felületeken keresi azt a vendéget, aki otthagyta, hogy megköszönje neki az ajándékot még akkor is, ha ő maga valószínűleg nem tudja elkölteni.