Már mozgolódnak a mediterrán országok

Egyre több az utazási piac közeli újraindítására utaló jel Nyugat-Európában, a spanyolok, a portugálok és a britek is kitűzték az újabb határnyitási időpontokat.

Az európai országok turisztikai piaca pont egy éve viaskodik a koronavírus-járvány következményeivel, a statisztikák szerint azonban folyamatosan nő az utazási vágy az emberekben, köztük a magyarokban is. Egyre többen kerekednének fel akár belföldi, akár külföldi célpontok felé. Ezzel függ össze az is, hogy a turisztikai nyitással kapcsolatos minden információt boldogan fogadnak az emberek. Sorra jelennek meg a különböző esélylatolgatások, köztük olyanok is, amelyek szerint kifejezetten optimista prognózis rajzolódik ki. A kanadai idegenforgalmi portál, a Travel off Path most olyan friss híreket gyűjtött össze, amelyek a szezon nyári vagy talán már májusi újraindítását valószínűsítik a kontinensen.

Portugália újra reménykedik

A luzitánok földjén az utóbbi hetekban olyannyira sikerült leszorítani a fertőzések esetszámát, hogy az ágazat vezetői is biztató kijelentésekre ragadtatták magukat. Rita Marques turisztikai államtitkár például azt nyilatkozta a BBC-nek, hogy bár még mindig nem engedélyezik a nem elengedhetetlenül szükséges utakat, de nagyon rövid időn belül – talán már április elsejével – feloldják a korlátozásokat, és nem csupán a beoltottak, hanem a negatív teszteredménnyel rendelkezők, sőt a betegségen átesett, immunissá vált személyek számára is.

Madrid a vakcinában bízik

A spanyol idegenforgalmi miniszter, Maria Reyes Maroto néhány napja jelentette ki, hogy a kormány tervei szerint a turisztikai szektort már 30-40 százalékos átoltottság mellett megnyitják. A jelenlegi tendenciát figyelembe véve ezt a szintet Madrid már májusban elérheti. Egyes spanyol tartományok ugyanakkor a vakcinaútlevelet felmutató vendégeket beengednék a területükre, meg sem várva az esetlegesen mégis csúszó országos nyitást. Ezek közé tartozik Ibiza is, ahol már dolgoznak is a vakcinatanúsítvány-program bevezetésén.

Nagy-Britannia már döntött

Az Egyesült Királyságban május 17-én helyezik hatályon kívül az utazási tilalmat – határozott Boris Johnson kormánya. Az iparági szereplők és az utazni vágyók is elkezdhetik a felkészülést az idényre, és nemcsak a brit szigeteken, hanem a többi európai országban is, ahol már nagyon hiányolják az angol és a skót vendégeket. Fellélegezhetnek a légitársaságok is – köztük a magyarországi székhelyű és magyar vezetésű Wizz Air –, hiszen május végére több tucat célállomásra kezdhetik meg az ingázást a Londonból vagy Manchesterből felszálló gépek.

Görögország saját utakon

Athén eddig is kilógott az Európai Unió országainak sorából, mivel saját hatáskörben bővítette azoknak a közösségen kívüli országoknak a körét, ahonnan turistákat fogadnának. Görögországban az unió által javasolt országok listáján túl várják az izraeli, emirátusbeli és orosz utazókat is. „Szívesen látjuk a turistákat, ha utazás előtt beoltatják magukat, negatív teszteredményt produkálnak, vagy a szervezetük antitesteket termel, de szúrópróbaszerű teszteléseket is végezni fogunk” – közölte Harisz Theoharisz idegenforgalmi miniszter.

Párizs nem törik meg

Jóllehet Franciaországban van az Egyesült Államok után a legtöbb aktív fertőzött, mintegy 3,7 millió, múlt csütörtökön a párizsi kormány is megtoldotta azoknak az országoknak a sorát, ahonnan már nem csupán parancsoló szükség esetén lehet beutazni az országba. Ausztrálián, Új-Zélandon, Szingapúron, Dél-Koreán és Japánon kívül most már az Egyesült Királyság és Izrael is felkerült az illusztris listára.

Vakcinázottak előnyben

Eddig öt európai uniós ország jelentette be, hogy a többi közösségi országból érkező, Covid–19 elleni vakcinával beoltottak korlátozás nélkül léphetnek be a területére. Románián, Cipruson, Litvánián, Lengyelországon és Izlandon kívül azonban a pletykák szerint hamarosan Görögország, Portugália, Spanyolország és Dánia is hasonlóan határozhat. A nyárra az unión kívüli országokra is kiterjeszthetik a fogadókészséget.

És a hajó megy

Sokan nem tudnak róla, de tény, hogy a Földközi-tenger legnagyobb utasszállító hajótársasága, a Medi­terranean Shipping Company már hetek óta járja az olasz, máltai és görög kikötőket, májustól pedig útba ejti Horvátországot, Montenegrót és Albániát is. Nagy-Britannia is közölte, hogy a május 17-i nyitás a hajós utazásokra is érvényes, vagyis akkortól a brit kikötők is bekapcsolódhatnak a nemzetközi vérkeringésbe.