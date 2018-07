Időjárás

Marad a meleg, de bármikor jöhet egy zápor

A következő napokban is változékony lesz az időjárás: a sok napsütés mellett többször várható zápor, zivatar, a szél erős, akár viharos is lehet. Komolyabb lehűlés nem várható, néhol csak 25 fok körül alakulnak a maximumok, a hétvégén viszont akár 33 Celsius-fok is lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből.