Még mindig nem írták ki a közbeszerzést a Lánchíd felújítására

Továbbra sem írták ki a Széchenyi lánchíd felújításáról szóló beruházás közbeszerzési eljárását. Pedig korábban Tüttő Kata és Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettesek is úgy nyilatkoztak, július végéig kiírják a közbeszerzési eljárást és 2021-ben megkezdődhetnek a felújítási munkálatok .

A főpolgármester még július elején az ATV-ben beszélt arról, hogy gyakorlatilag már kész van az új tender a Lánchíd felújítására és hamarosan kiírhatják a közbeszerzési eljárást – mutat rá az online felületén megjelent cikkében a HírTv.

Végül július 24-én közölte a Budapesti Közlekedési Központ, hogy indulhat a közbeszerzés, ugyanis az igazgatóság jóváhagyta a Széchenyi lánchíd felújításának kivitelezési munkáira kiírt feltételes közbeszerzési eljárás elindítását. Azt is hozzátették: az eljárás kiírása napokon belül megjelenik. Erről beszélt a városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes is. – Az is megvan, hogy milyen feltételekkel, milyen típusú közbeszerzési eljárás kerül kiírásra. Innentől kezdve ez meg fog jelenni ebben a hónapban. Utána fog kiderülni az, hogy lesz-e jelentkező – mondta Tüttő Kata, de Gy. Németh Erzsébet is azt hangoztatta, hogy a közbeszerzési eljárás júliusban meglesz, a felújítás pedig hamarosan megkezdődhet. “– Szerencsére úgy, ahogy terveztük, a közbeszerzést kiírta a BKK, elindul a beruházás. Kilenc év alatt Tarlós Istvánnak nem sikerült felújítani, mi viszont 2023-ra, Budapest 150. évfordulójára fel fogjuk újítani.” – közölte Tüttő Kata. Csakhogy a főváros vezetése által beharangozottakkal ellentétben a Közbeszerzési Hatóság honlapján továbbra sem jelent meg a Széchenyi lánchíd felújításáról szóló közbeszerzési értesítő.

Eredményes tender esetén 2021 tavaszán megkezdődhetne és 2023-ban be is fejeződhetne a Lánchíd rekonstrukciója. Amennyiben viszont a tender nem lesz eredményes, akkor akár több év csúszás is várható. A munkálatokat a fővárosi önkormányzat saját forrásból, hitelből, illetve a kormány hatmilliárd forintos hozzájárulásából finanszírozná.