Még nem csatlakozhat Albánia és Észak-Macedónia az EU-hoz

A kétnapos EU-csúcsot követően tartott sajtótájékoztatót Donald Tusk, Jean-Claude Juncker és Emanuel Macron.

Tusk szerint Albánia és Észak-Macedónia készen áll csatlakozni az unióhoz

Noha az európai uniós csúcstalálkozón a legtöbb tagállam az unió bővítése mellett érvelt, nem volt egyetértés Észak-Macedónia és Albánia csatlakozási tárgyalásainak megnyitását illetően, ezért a kérdés 2020-ban ismét a tagországok vezetőinek asztalára kerül – közölte Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke.

Tájékoztatása szerint a bővítés kérdéséről már a 2020 májusában tervezett zágrábi EU-Nyugat-Balkán csúcstalálkozó előtt döntés születhet.

A két érintett ország nem hibás azért, hogy a tárgyalások megkezdéséről nem volt egyetértés az uniós tagállamok között. A két ország készen áll, de van néhány uniós tagállam, amely még nem kész az újabb bővítési folyamat megkezdésére – mondta.

Nem kételkedem abban, hogy mind Észak-Macedónia, mind Albánia egy napon tagja lesz az Európai Uniónak – mondta Tusk.

Juncker csalódott

Súlyos történelmi hiba az európai uniós tagállamok vezetőinek azon pénteki döntése, hogy az EU ne kezdje meg a csatlakozási tárgyalásokat Észak-Macedóniával és Albániával – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke.

Hangsúlyozta, „nagyon szomorú” amiatt, hogy bizottsági elnöki megbízatásának utolsó EU-csúcsa ilyen kimenetelű vitával záródott.

A bővítésről folytatott, éjszakába nyúló vita nem arról szólt, hogy a két ország készen áll-e a tárgyalások megkezdésére, hanem arról, hogy ha az EU azt akarja, hogy tiszteljék, neki magának is tiszteletben kell tartania kötelezettségvállalásait – húzta alá Juncker.

Macron a török offenzíva miatt aggódik

„Őrültségnek” nevezte Törökország északkelet-szíriai katonai offenzíváját Emmanuel Macron csúcsértekezletét követően.

Sajtótájékoztatóján Macron arról számolt be, hogy a következő hetekben négyoldalú találkozót tartanak Angela Merkel német kancellár, Boris Johnson brit kormányfő és Recep Tayyip Erdogan török elnök részvételével, s addig is szoros kapcsolatban lesznek a felek egymással és Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is.

Kijelentette, hogy a Közel-Kelet stratégiai fontossággal bír Európa számára, önálló katonai képességeket kellene kiépíteni a térségben.

Merkel sajnálatát fejezte ki a csatlakozási tárgyalások megkezdésének elmaradása miatt

Sajnálatos, hogy most sem sikerült megállapodni Albánia és Észak-Macedónia európai uniós csatlakozási tárgyalásainak megkezdéséről – jelentette ki Angela Merkel német kancellár az EU-tagállamok vezetőinek brüsszeli értekezletét követően.

Sajtótájékoztatóján Merkel elmondta, hogy nem tartotta volna helyesnek különválasztani a két nyugat-balkáni ország előrehaladását az integrációs folyamatban. Hozzátette, nem csak Franciaország ellenezte a lépést, több más ország is ezen az állásponton volt.

Giuseppe Conte olasz miniszterelnök arról számolt be, hogy az EU kompenzációs intézkedéseken dolgozik az amerikai kereskedelmi szankciók által sújtott szektorok gazdasági veszteségeinek mérséklése céljából.