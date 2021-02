Megduplázza egészségügyi büdzséjét India

Az éves költségvetésben India kormánya 2200 milliárd rúpiára (8869 milliárd forintra) emelné az egészségügyi ráfordításokat, ebből 641 milliárd rúpiát szánnak egy új szövetségi rendszer kialakítására – mondta Nirmala Sitharaman indiai pénzügyminiszter.

Tegnap ismertette India következő pénzügyi időszakra vonatkozó költségvetését az indiai pénzügyminiszter, Nirmala Sitharaman. Az április 1-jétől 2022. március 31-ig tartó időszakra vonatkozó költségvetési tervezetben

I ndia megduplázná az egészségügyi és jóléti kiadásait, 2200 milliárd rúpiára (körülbelül 8869 milliárd forintra) .

Ebből a pénzből a tervek szerint egy új szövetségi rendszert hoznak létre, amelyre a következő hat évben 641 milliárd rúpiát fordítanak. Megerősítik a nemzeti intézményeket és újakat hoznak létre, annak érdekében, hogy az esetlegesen megjelenő új betegségeket időben felderítsék és megfelelően gyógyítani tudják.

A fejlesztés indokolt, hiszen India egészségügyi ráfordításai más országokkal összehasonlítva alacsonyak a bruttó hazai termék ( GDP ) arányában

– írja a CNBC hírportál.

Sitharaman a parlamentnek elmondta, hogy a költségvetési tervezet támogatja a gazdaság helyreállítását, növeli a versenyképességet és biztosítja a fenntartható növekedési ütemet. Ez Dél-Ázsia legnagyobb gazdasága számára létfontosságú, hiszen jelen körülmények között India növekedési kilátásai bizonytalanok. A tavaly technikai recesszióba süllyedt ország gazdasága a koronavírus terjedését gátló korlátozások miatt mintegy 7,7 százalékkal zsugorodik a folyó pénzügyi évben.

Az egészségügyi program keretein belül 17 788 vidéki és 11 024 városi egészségügyi központot támogat a kormány, emellett fejleszti az Országos Betegségellenőrzési Központot is. További 2,87 ezermilliárd rúpiát különít el a városi területek tiszta vizének biztosítására és a folyékony hulladék kezelésére szolgáló ötéves programra. A rossz levegőminőséget is javítanák a régi autók fokozatos kivezetésével, erre egy önkéntes selejtezési programot indítanak a tervek szerint.

A költségvetés 350 milliárd rúpiát különít el a koronavírus elleni oltásokra, ehhez szükség esetén további forrásokat biztosít a kormány.

Indiában regisztrálták a világon a második legtöbb koronavírus-fertőzöttet: 10,7 milliót. A lezárások hatására azonban a friss adatok szerint az új fertőzések száma csökken. India a múlt hónapban jelentette be tömeges védőoltási programját, amelynek első szakaszában 300 millió embert oltanak be. Már meg is kezdték a frontvonalban dolgozók és az ötven év felettiek oltását.

Az egészségügyi ráfordítások mellett a tegnapi költségvetés az infrastrukturális kiadásokra összpontosít. A pénzügyminiszter a kiadások finanszírozására, a bankok feltőkésítésére egy állami pénzintézet felállítását is tervezi, az intézmény létrehozására 200 milliárd rúpiát fordítana. Sitharaman szerint az infrastruktúra fenntartásához hosszú távú adósságfinanszírozásra van szükség. Hozzátette, a szakmailag irányított fejlesztési pénzintézet szolgáltatóként, katalizátorként működik majd az infrastruktúra finanszírozásában.

A kormány öt év alatt 1970 milliárd rúpiát fordít a már futó termelésösztönző program fejlesztésére, amelynek célja a fontos ágazatok méretének és hatékonyságának növelése. További 1180 milliárd rúpiát osztanak ki az utak és autópályák minisztériumának, és 1100 milliárdot a vasutaknak. Ennek zöme tőkekiadás. A kormány 3 ezermilliárd rúpiát szán az öt év alatt az áramelosztó szektor megújítására. Körülbelül 15 milliárd rúpiából népszerűsítik a digitális fizetőeszközöket.