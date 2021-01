A CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium közleménye szerint 2021. január 17-én, helyi idő szerint este 21 óra 36 perckor mintegy hét kilométeres mélységben 3,6-os magnitúdójú földrengés keletkezett Horvátországban, Petrinja község közelében – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.

Magyarországon a földrengést a lakosság nem érezte, a katasztrófavédelemhez nem érkezett ezzel kapcsolatban bejelentés.

Mint ismert,

a horvátországi Petrinja közelében december 28-án volt nagy erejű földrengés , amit Magyarország számos pontján is lehetett érezni, és itthon is jelentős károkat okozott

Azóta több utórengésről is beszámoltak, a földmozgások januárban is folytatódtak, ezek közül több hazánkban is érzékelhető volt.