Meglepő karácsonyi hagyományok a nagyvilágban

Az idei karácsony biztosan más lesz, mint az eddigiek. Akik eddig nem rajongtak az ünnepekért, most bennük is felébredt a karácsonyi hangulat, a törekvés a meghittség átélésére és a hagyományok újbóli felfedezésére. A nagyvilág ünnepi tradícióból gyűjtöttünk össze egy csokorra valót.

New York

Az ünnepek idejére a nyüzsgő metropolisz tündérmesébe illő csodavárossá alakul át. A karácsony lehetőséget nyújt a lecsendesedésre és az év értékelésére. Az amerikaiak köztudottan perfekcionisták, így fontos számukra, hogy minden tökéletes legyen. Sokan a hagyományos dekoráción túl sajátos tematika köré építik a fájuk feldíszítését. A filmekből ismert Boxing Day december 25-én következik be, amely nagy örömet jelent az ajándékok kibontását váró gyermekek számára. Népszerű ételek ilyenkor a töltött pulyka, a marhasült, a burgonya, a puding, az áfonyamártás és a fahéjas sütemények. Egyes családi recepteket generációkon át örökítenek tovább és megtartják a titkát.

Kolumbia

A kolumbiai karácsony már december 7-én, a gyertyácskák napján elkezdődik, amikor is a családok a házaik előtt több száz gyertyát gyújtanak meg, különleges díszkivilágítást teremtve az utcákon. A fény nagy jelentőséggel bír számukra, amely a helyes út felé haladást szimbolizálja. Vallási hagyományukhoz tartozik a novena, amely egy kilenc napon át tartó hálaadó imádságsorozat. A kolumbiaiak előszeretettel fogyasztanak natillát – tejből és karamellből készült édességet, valamint buñuelost, kör alakú, olajban áztatott sajtból készült finomságot. Mivel a térségben örök nyár van, így a karácsony karibi hangulatban telik.

Finnország

A finnek a gondoskodás oldaláról közelítik meg a karácsonyt. A háziállatok és a madarak is ünnepi menüben részesülnek. A fák és a bokrok pedig karácsonyi díszkivilágítást kapnak. A karácsonyi virágok Finnországban a jácint és a mikulásvirág. Példaértékű hagyomány, hogy minden év december 24-én délben kihirdetik a karácsonyi békét (joulurauha), amikor nem szabad veszekedni és vadászni sem. Az ajándékokat Finnországban a télapó (joulupukki) hozza, akinek énekelni szoktak. A finnek 25-én látogatják meg a rokonokat. A tradíció szerint ilyenkor az elhunytakra is gondolnak és a családi sírhelyeknél megemlékezéseket tartanak. A nagy lakomák után sportolni mennek a szabadba, síelni és korcsolyázni. Az egész éves hajtás után lazításként népszerű kikapcsolódási forma a szaunázás is.

Nagy-Britannia

Az angolok nagyon szeretnek képeslapokat küldeni. A munkahelyeken is üdvözlőlapokat készítenek egymásnak. A gyermekek pedig a karácsonyi kívánságaikat tartalmazó leveleiket a kandalló hátsó felében található „kívánsággépbe” dobálják. A Santa a kéményen keresztül veszi át a leveleket és a füstön át olvassa el őket. Az ajándékok 25-én egy speciális harisnyába kerülnek, amelybe előzetesen kekszet és gyümölcsöket készítenek be a Mikulásnak, ha megéhezne a nagy munka közepette. A királynő karácsonyi beszédének közös meghallgatása is a liturgia szerves része.

Olaszország

Az ajándékokat a helyi télapó, Babbo Natale hozza el 24-én este. Az ünnepi asztalra bőségesen kerül a tenger gyümölcseiből és a tésztákból. A híres karácsonyi édes kenyér (pandoro), és az aszalt gyümölcsökkel ízesített kalács (panettone) semmiféleképpen nem maradhat el. Az olaszoknál nagyon fontos a jászol (presepe) készítése. A hagyomány egészen az 1200-as évekig nyúlik vissza. A tengerparti városokban a hajósok és a horgászok alakjai is megjelennek a betlehemezésben.

Spanyolország

A spanyolokra jellemző vitalitás karácsonykor csak fokozódik, az ünnepek elmaradhatatlan eleme a tánc. A vidámság mellett türelemre is szükségük van, ugyanis hozzájuk a három napkeleti bölcs teveháton szállítja az ajándékokat, amelyek csak január 6. estére érkeznek meg. A betlehemezésnek a spanyol kultúrában is lényeges szerepe van, némelyik építmény már műalkotásnak is elkél, és bekerülhet a karácsonyi palota tárlatába. A karácsonyi menüt a mandula, a méz és a marcipán édesíti meg.

Izland

A szigetországban a 13 jólasveinar, azaz a karácsonyi csibészek vagy eredeti nevükön trollok, az izlandi folklór alakjai hozzák az ajándékokat. Az idők során karakterük sokat finomult és a kissé ijesztő figurák mára barátságos szereplői az ünnepnek. A gyermekek egész éves viselkedésétől függ, hogy ajándék kerül-e a cipőjükbe vagy krumpli. Izland, mint a világ egyik legbiztonságosabb országa, híres arról is, hogy a rendőröknek marad kapacitása a karácsonyi készülődésbe és a társadalmi eseményekbe való bevonódásra. Ünnepi fogásként a markáns illata ellenére ízletes erjesztett ráját, formákkal díszített laposkenyeret (laufabrauð) és borsos mézeskalácsot tálalnak.

Ausztrália

A hely, ahol a Mikulás nem szánnal, hanem kenguruval vagy szörfdeszkával közlekedik. Az ausztráloknál a karácsonyfa is egy kicsit másképp fest, fenyőfa helyett a Christmas Bush nevet viselő krémszínű virágot díszítik fel, amely karácsonyra gyönyörű fényes pirossá válik. Míg máshol esik a hó, a tengerparti barbecue parti náluk teljesen természetesnek számít. A hóember pedig homokból készül.