Mégsem megy börtönbe Trump egykori tanácsadója

Donald Trump amerikai elnök kegyelemben részesítette korábbi tanácsadóját, Roger Stone-t, akinek jövő héten kellett volna börtönbe vonulnia – írta meg a BBC.

Az orosz befolyást felderítő Mueller-vizsgálat során találták bűnösnek Stone-t. A kegyelmet azután adta meg Trump, hogy Stone hiába kérte büntetése halasztását.

Ahogy korábban megírtuk, összesen 40 hónap börtönre ítélték Roger Stone-t az oroszországi konspirációt fölgöngyölítő nyomozás akadályoztatása miatt.

Korábban a Fehér Ház úgy kommentálta az esetet, hogy

Donald Trump amerikai elnök egykori tanácsadóját, lobbistáját tavaly novemberben mondták ki először bűnösnek hétrendbeli bűncselekményben, köztük

A tweetjében Trump azt mondta:

Roger Stone was targeted by an illegal Witch Hunt that never should have taken place. It is the other side that are criminals, including Biden and Obama, who spied on my campaign – AND GOT CAUGHT!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 11, 2020