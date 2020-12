Megújult a Magyarország.hu időpontfoglaló felülete

Új időpontfoglaló felület segíti a Magyarország.hu oldalra látogatókat, ahol kényelmesen és gyorsan foglalhatják le időpontjukat a kormányablakokban történő ügyintézéshez. Sőt, a veszélyhelyzetre való tekintettel, jelenleg – a gépjárműügyek kivételével – Ügyfélkapu nélkül is lehet időpontot foglalni.

Míg korábban 1000 és 1500 között mozgott a napi ügyindítások száma, az új funkció közzétételét követő napon már mintegy tízszer annyian, 11 ezren kattintottak a felületre a honlapon.

A digitális közigazgatási megoldásokkal jelentősen csökkenthető a személyes kontaktusok száma, így az érintkezésmentes ügyintézés – különösen járványidőszakban – egészségünk megőrzésében is segítséget nyújthat. A havi 5 millió látogatót számláló magyarorszag.hu oldalon ma már több, mint 1300 ügy érhető el, melyek közül 1100 esetében elektronikus ügyindításra is van lehetőség.

A novemberi veszélyhelyzet alatt ismét egyre többen veszik igénybe az elektronikus szolgáltatásokat.

Az elektronikusan beküldött űrlapok száma november első három hetében már meghaladta a teljes októberi beküldés-számot. Mindemellett, a korábban közzétett elektronikus ügyintézési lehetőségeket is egyre többen kezdik el használni.

Az online lakcímbejelentés szolgáltatást novemberben eddig átlagosan heti 6 ezer ügyfél vette igénybe.

Ha azonban az ügyintézés során mégis elkerülhetetlen a személyes jelenlét, a magyarorszag.hu új időpontfoglaló alkalmazásának használatával bármely magánszemély előre lefoglalhatja időpontját a számára leginkább megfelelő okmányirodába, kormányablakba, elkerülve ezzel a sorban állást.

A pár hete elérhető új felület népszerűségét és könnyen kezelhetőségét jól mutatja, hogy míg a teljes októberi hónapban alig 20 ezren indítottak időpontfoglalást a kormányablakokba a rendszeren keresztül, a felhasználók november első három hetében már átlépték a 80 ezres ügyindítást.

Ehhez természetesen nagyban hozzájárul az is, hogy a veszélyhelyzet miatt 2020. november 11-től ismét csak előzetes időpontfoglalást követően van lehetőség a kormányablakokban történő személyes ügyintézésre.

Az időpontfoglaló alkalmazás ezen a linken közvetlenül is elérhető, de az egyes ügyintézési tájékoztatások neve mellett megjelenő „Időpontfoglalás” gombra kattintva is megtalálható.

A szolgáltatás használatával bármely magánszemélynek lehetősége nyílik többek között családtámogatási, egészségbiztosítási, illetve személyi okmány ügyintézésre is időpontot foglalni.

Az ügycsoport és ügy kiválasztását követően megadható az ügyintézés helyszíne, illetve megtekinthetőek az elkövetkező 7 napos időszakban rendelkezésre álló szabad időpontok is. Továbbá, a bejelentkezett felhasználó más személy számára is foglalhat időpontot a foglalási mező alatt található „Más számára foglalom le ezt az időpontot” gomb kiválasztásával. Sikeres foglalás esetén már a felületen látható az ügyintézéshez kapott sorszám, illetve a foglalás adatait a rendszer a felületen megadott e-mail címre is továbbítja.