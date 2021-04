Milliókért raboltak ki egy dohányboltot

Két férfi április 3-án hajnalban felfeszítette egy érdi dohánybolt ajtaját és ablakát, bementek, majd zsákokba és zacskóba összerámoltak több mint kétmillió forint értékű dohányterméket, és azzal együtt elmenekültek a helyszínről – írja a police.hu.

Miután bejelentés érkezett a betörésről, a rendőrök rendőrkutyával keresésre indultak. Egy közeli füves területen találtak is ruhadarabokat, illetve az ellopott dohányáru egy részét. Nem sokkal később az elkövetők is előkerültek: a 43 éves Cs. Zoltánt és a 41 éves C. Györgyöt előállították.

Kihallgatásukon a gyanúsítás ellen panaszt nem tettek, mindketten elismerték a bűncselekmény elkövetését, sőt mi több, korábban Gödön, Ürömön és Mendén történt dohánybolti lopásról is beszámoltak.

A rendőrök mindkettőjüket bűnügyi őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatásukat. A lopás elkövetésénél harmadik társuk segédkezett, aki a helyszín közelében egy árokban megbújva látta el a figyelő szolgálatot, walkie talkie-n keresztül tartották a kapcsolatot.

A jelenlegi adatok alapján kapott társaitól hasonló megbízatást más alkalmakkor is, a rendőrök őt még keresik. Az Érdi Rendőrkapitányság a két budapesti férfivel szemben lopás bűntettének megalapozott gyanúja miatt folytatja le a további eljárást