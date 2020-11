Minimum negyvenen rekedtek egy beomlott aranybányában

Beomlott egy aranybánya Zimbabwe északkeleti részén, legalább 40-en rekedtek a föld alatt – közölte csütörtökön az ország bányászati szövetsége.

A bejelentés szerint a baleset szerda éjjel történt, a fővárostól mintegy 70 kilométerre északra lévő Bindura település mellett. A szövetség elnöke, Wellington Takavarasha azt mondta, megkezdődtek a mentési munkálatok, eddig hat embert sikerült kiszabadítani.

Beszámolók szerint az embereket a bányát üzemeltető cég illegálisan foglalkoztatta.

Zimbabwében egyebek közt platinát, aranyat, szenet és gyémántot is bányásznak, a bányászat adja az ország fő jövedelmét. Mindazonáltal sok bányászati cég nem jelenti be a munkásait, és gyakoriak a balesetek is. Tavaly februárban legalább 24 bányász vesztette életét a föld alatt Zimbabwe középső részén, miután a heves esőzések miatt beomlott a járat, ahol dolgoztak.