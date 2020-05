Mosdóba menekültek az ellenőrök elől a csempészek

Az illemhely nem jó búvóhely

🚾🔑Az illemhely nem jó búvóhely🚽🚬Munkatársaink több mint 30 ezer doboz adózatlan cigarettát foglaltak le a közelmúltban egy büntetett előéletű vietnámi állampolgárokból álló csoporttól. A költségvetésnek csaknem 50 milliós kárt okozó orgazdák a mellékhelyiségben próbáltak elbújni a pénzügyőrök elől.A NAV bevetési egysége egy három főből álló vietnámi csoportot ellenőrzött egy budapesti telephelyen, ahol épp egy szállítmányt pakoltak ki gépkocsijukból. A dobozokból összesen 459 karton, különféle márkájú, zárjegy nélküli cigaretta került elő. A pénzügyőrök a helyszínen további két vietnámi állampolgárt is igazoltattak, akik az intézkedés elől a raktár mellékhelyiségében próbáltak elrejtőzni. A bujkáló bűnözőknél talált kulcsok egy másik, hatalmas raktárépületet nyitottak, ahol munkatársaink további 2 616 karton csempészcigire bukkantak. A kutatásokon talált, összesen 30 750 doboz cigit, és az annak szállítására használt gépjárművet a NAV nyomozói lefoglalták. Az egyik elkövetőről kiderült, hogy jelenleg is gyanúsított egy hasonló ügyben, két társát pedig korábban csoportosan, felfegyverkezve elkövetett garázdaság miatt már elítéltek. A nyomozók az öt férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd bíróság elé állították. A gyanúsítottak jelenleg letartóztatásban vannak, akár 5 évet is ülhetnek. A költségvetésnek okozott kár 46 millió forint.

