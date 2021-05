Müller Cecília: túl vagyunk a nehezén

Magyarországon az átoltottság 46 százalékos szemben az unió 29 százalékos átlagával – mondta György István a Miniszterelnökség államtitkára az operatív törzs sajtótájékoztatóján. Hozzátette: péntek reggel átlépte a beoltottak száma a 4,5 millió főt, 2,6 millióan pedig már a második oltást is megkapták.

Eddig összesen 5 millióan regisztráltak az oltásra 81 százalékuk már meg is kapta a vakcinát, azonban 900 ezren még várakoznak.

Európában egyedülállóak vagyunk, hiszen már a 18 év alatti fiatalok is kaphatnak oltást, miközben máshol még csak a 60 év felettiek oltása zajlik – tette hozzá az államtitkár. Kiemelte: a 30 évesnél idősebbek 85 százaléka megkapta legalább az első oltását. A 16-18 évesek oltásával kapcsolatban elmondta, a 95 ezer regisztráló fiatal túlnyomó többsége már foglalt időpontot, az időpontokat keddig megnyitották számukra. Emellett

144 ezren kaptak értesítést arról, hogy számukra a Pfizer oltás is elérhető.

Az államtitkár kiemelte, az oltópontokon továbbra is van Szputnyik-V oltóanyag, erre is vannak még időpontok, ez az utolsó lehetőség az orosz vakcinára, mert az orosz fél a szerződésben vállalt összeg védőoltást leszállította. De emellett folyamatosan elérhető a Sinopharm, az AstraraZeneca oltás, és van és Moderna vakcina is, amiből a héten 64 800 adag érkezett.

Az egydózisú Janssen oltást két helyen adják, egyrészt a honvédségi oltóbuszokon, másrészt emellett a háziorvosoknál is elérhető – emelte ki György István.

Túl vagyunk a járvány harmadik hullámának a nehezén – mondta Müller Cecília országos tisztifőorvos. A környezeti egészségügyi adatok azt mutatják, hogy összességében országos szinten el kezdett csökkenni a szennyvízben lévő koronavírus örökítőanyagának a mennyisége. Szekszárdon és Pécsett stagnálnak az adatok, de Debrecenben és Győrben, Kaposváron, Veszprémben és Budapesten is csökkent a Covid-19 örökítőanyagának a mennyisége a szennyvízben.

Ma 2612-en szorulnak kórházi ellátásra, amikor a harmadik hullám csúcsa volt több, mint 12 ezren voltak kórházban. Jelenleg 338-an szorulnak gépi lélegeztetésre az elmúlt 24 órában 1190 új fertőzöttet azonosítottak.

A tisztifőorvos hozzátette: éppen ezért mert kedvezően alakulnak a járvány adatok

el tudják indítani az elekítv (tervezett) műtéteket és folytatódnak a szűrővizsgálatok is.

Elkezdték a mammográfiás és a méhnyakrák szűréseket is. Hangsúlyozta, vastagbélszűrésre eddig 750 ezer behívót küldtek ki, de csak 260 ezren jelentkeztek, ami nagyon alacsony arány.