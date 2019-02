Nagy a baj: közel másfélmillió tonna élelmiszer hiányzik Észak-Koreában

Az ENSZ-szankciók is hozzájárulnak ahhoz, hogy Észak-Koreában súlyos élelemhiány van.

Észak-Korea élelmiszersegélyt kér a nemzetközi szervezetektől, mert

mintegy 1,4 millió tonna élelem hiányozni fog az idén a lakossága ellátásából, emiatt pedig csaknem a felére kell csökkentenie a fejadagokat.

Ez szerepel abban az emlékeztetőben, amelyet az ország ENSZ-nagykövete nyújtott be a világszervezetnek. Mint írta, az ENSZ-szankciók is hozzájárulnak ehhez a súlyos helyzethez, de okozói súlyos természeti katasztrófák is.

A Reuters szerint nincs keltezési dátum, viszont a hírügynökség felhívja a figyelmet arra, hogy a dokumentum nem sokkal Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető második csúcstalálkozója előtt látott napvilágot.

A találkozón szó lesz a Koreai-félsziget atomfegyver-mentesítéséről, és annak tisztázásáról, hogy ez mit jelent. Az Egyesült Államok követeli, hogy Phenjan hagyjon fel atomfegyverprogramjával, amely fenyegeti őt, Észak-Korea viszont azt akarja elérni, hogy oldják fel az ellene szóló büntetőintézkedéseket.