Napos, esős szombatra számíthatunk

Többnyire mindenütt erősen felhős vagy borult lesz az ég, és az északkeleti, keleti megyék kivételével több helyen is számíthatunk esőre, záporra, kis eséllyel zivatarra. Éjszaka azonban a Dunántúlon már szakadozni kezd a felhőzet, és ott egyre inkább csak záporos csapadék valószínű, míg másutt jobbára felhős és esős marad az idő.

Szombaton a zárt felhőzet keleten is felszakad, és ezt követően a gomolyfelhő-képződés mellett ott is számíthatunk több-kevesebb napsütésre. A nap első felében a Tiszántúlon és az ország északi harmadában, majd egyre kevesebb helyen várható eső, zápor, néhol zivatar. A délkeleti, déli szél fokozatosan veszít erejéből, és holnap is csupán helyenként fordulhatnak elő erős lökések.

A legalacsonyabb éjszaka hőmérséklet többnyire 1 és 11 fok között alakul, a nyugati tájakon számíthatunk az alacsonyabb értékekre, ott néhol akár talajmenti fagy is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 12 és 20 fok között valószínű, délen lesz enyhébb az idő.