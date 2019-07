Nem szabad elraknunk az esernyőket

Közepesen és erősen felhős lesz az ég, és többfelé – adott pontban akár több alkalommal is – lehet zápor, zivatar. Éjszaka csökken valamelyest a felhőzet, és kevesebb helyen is várható csapadék. A Tiszántúlon nagy területen, másutt kisebb körzetekben maradhat erősen felhős az ég. Vasárnap nyugatról kelet felé haladva egyre kevesebb napsütés várható, és egyre nagyobb eséllyel várható zápor, zivatar. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, főként a Dunántúlon megerősödik, de a Kisalföldön, illetve zivatarok környezetében viharos közeli széllökések is lehetnek.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 18 fok között alakul, északnyugaton lesz a legenyhébb, az északi völgyekben a leghűvösebb.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap 21 és 26 fok között valószínű.