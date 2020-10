Nem támogatja a főváros eladósítását és az adóemelést a kormány

A Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának csütörtöki ülésén, többek között, rögzítették, hogy milyen feltételekkel és mikor utalják el azt a hatmilliárd forintot, amit kizárólag a Lánchíd felújításához biztosítanak a központi költségvetésből

– jelentette be Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára. Hozzátette: ragaszkodnak ahhoz, hogy a felújítási munkák 18 hónapnál hosszabb ideig ne korlátozzák a budapestiek életét.

A kormány kész fejlesztéseket és azok költségeit átvállalni a fővárostól, de nem támogatja az adóemelést és Budapest eladósítását.

Fürjes Balázs szerint egyetértettek a pesti rakpart megújításával, hogy kétszer egy sávban biztosítják az autóforgalmat és nagyobb területet kapnak a kerékpárosok és a gyalogosok.

Szintén megegyeztek a rozsdaövezetek felszámolása kapcsán arról, hogy a fővárosnak észrevételezési joga lehet a fejlesztéseknél. Megállapodtak arról is, hogy a gödöllői HÉV és a 2-es metró összekötését is a kormányzat fogja megtervezni. Valamint egyetértettek abban, hogy kormányzati finanszírozás keretében megépül a budai fonódó villamos Műegyetem rakparti szakasza, valamint, hogy megkapják a főváros támogatását a Közlekedési Múzeum tervezéséhez és fejlesztéséhez is.

Fürjes Balázs szerint két témában nem tudtak megegyezni az egyik a nagykörúti fogalmi rend kérdése a másik pedig a Liget Projekt.

Nagy ügyekben nem sikerült előrehaladni – mondta Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes. Hozzátette, a múlt héten a főpolgármester bemutatta, hogy milyen helyzetben van a főváros, hiszen a koronavírus-járvány miatt kialakult válsághelyzet a következő időszakban 150 milliárd forintos lyukat ver a főváros költségvetésében.

Hangsúlyozta, a fővárosnak nem a fejlesztések jelentik jelenleg a legnagyobb problémát, hanem a működés. A főpolgármester-helyettes szerint 19 napirendi pont közül négyben nem sikerül megegyezniük a kormányzattal. Hozzátette, ígéretet kaptak arra, hogy a három milliárd forintba kerülő buszbeszerzések összegét megkapják a központi költségvetésből.