New York egyik állatkertjének tigrisei is megfertőződtek

New York egyik állatkertjének több nagymacskája is megfertőződött a koronavírussal – jelentette be az amerikai szövetségi agrárminisztérium (USDA) közleményben vasárnap este. Ez az első eset, hogy tigrisnél és oroszlánnál kimutatták a vírust.

New York Bronx negyedének állatkertjében Nadia, az egyik négyéves maláj tigris szervezetében bukkantak először a kórokozóra.

Don’t be an asp-hole, stay home. And not just in NYC. Everywhere. https://t.co/Zdj9gdeq6V

— Bronx Zoo’s Cobra (@BronxZoosCobra) April 5, 2020