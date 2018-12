Nicaraguában nem tűrik a független médiát

Nicaraguai rendőrök szombaton megvertek legalább hét újságírót, köztük az ország egyik legismertebb sajtósát – jelentette szemtanúkra hivatkozva a Reuters hírügynökség, s megjegyezte, hogy erősödnek a független média elleni hatósági atrocitások a Daniel Ortega államfő elleni tüntetések zűrzavarában.

Az incidens előzményeihez tartozik, hogy a hét elején a rendőrség megszállta Carlos Fernando Chamorro ismert szerkesztő irodáit és más épületeket, amelyeket több betiltott civil szervezet használt. Szombaton újságírók gyűltek össze rendőrség managuai parancsnokságának épületénél, Chamorro pedig az épület előtt magyarázatot kért a rendőröktől a szerinte törvénytelen razziára, amelynek során a rendőrök irodai berendezéseket és papírokat koboztak el.

Ekkor váratlanul gumibotokkal hadonászó rohamrendőrök jöttek elő az épületből, majd nekirontottak Chamorrónak és kollégáinak, illetve a riportereknek is, akik a helyszínről tudósítottak. A Reuterst értesítő szemtanú szerint legalább hét újságírót bántalmaztak, Chamorrót meg is rugdosták. Ezután üldözőbe vették a menekülő újságírókat, akik között nicaraguaiak és külföldiek is voltak egyaránt.

Nicaraguában április közepén kezdődtek a zavargások, miután a biztonsági erők leverték a nyugdíjcsökkentések miatt kirobbant tüntetéseket. Azóta a tiltakozások az egész országra átterjedtek. A tiltakozó mozgalom élén a diákok állnak. A tüntetők az elnök távozását követelik. Ortega, az egykori gerillavezér, 1979 és 1990 között már volt az ország elnöke, majd 2007-ben újra hatalomra került. Jelenlegi mandátuma 2022 januárjáig tart.

Nicaraguai és nemzetközi emberi jogi szervezetek 325 és 545 közé teszik a zavargások halottjainak számát, amelyet a kormány ezzel szemben 199-re becsül.