Nőnek öltözve próbált a börtönből elszökni egy kábítószer-kereskedő

Gumimaszkban, parókával, melltartót és testhezálló szűk farmert viselve, nőnek öltőzve próbált kereket oldani egy brazil kábítószer-kereskedő a Rio de Janeiro közelében található Gericinó nevű börtönből – közölte a G1 helyi hírportál vasárnap.

A 42 éves Clauvino da Silva lánya látogatását követően női ruhákban akart távozni a fegyintézetből, de gyanús viselkedése miatt feltűnt a börtönőröknek, akik nyomban fel is tartóztatták a szökevényt.

Máscara, peruca e roupas femininas: foi com isso que o traficante de Angra dos Reis Clauvino da Silva tentou escapar de Bangu 3, no Rio de Janeiro, no fim da visita deste sábado (03/08). Clauvino é condenado a 73 anos e 10 meses de prisão #Metrópoles

Vídeo —> Divulgação pic.twitter.com/dP02sCbFPi

— Metrópoles (@Metropoles) August 3, 2019