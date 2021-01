Nyerhet a Brexiten a Waberer’s

Kihasználná a Waberer’s, hogy az egyre több adminisztrációs teherrel járó fuvarozás miatt több versenytársa kiszorulhat a szigetországi szállítmányozási piacról. Az új tulajdonosi szerkezet miatt hamarosan napirendre kerülhet a cég névváltása is.

A Brexit után adminisztrációs többletfeladatok várnak a szállítmányozó cégekre is, emiatt csökkenhet az Egyesült Királyság területére fuvart vállalók száma – vélik a Waberer’snél. Mint kiemelték, a vállalat felkészült az adminisztratív feladatok elvégzésére, és várakozásai szerint a felkészültsége az új versenyhelyzet egyik nyertesévé teheti a céget.

A szállítmányozó társaság a Világgazdaság megkeresésére közölte, hogy a kínálat csökkenése miatt a fuvardíjak emelkedése várható. Sőt, már most drágább a szállítás az Egyesült Királyság és a kontinens között, és úgy vélik,

ennél jóval magasabb árakra kell berendezkedni a szigetország és az Európai Unió közötti áruforgalom szolgáltatási díjaiban.

A Bloomberg a napokban számolt be arról, hogy a tavalyi átlagárakhoz képest 2020 végére több esetben a négyszeresére emelkedett a közúti fuvarozás díja a szigetországba – leginkább a Brexit és a koronavírus-mutáció megfékezésére bevezetett határzár váltotta ki az extrém árazást.

Kitértek arra is, hogy a Waberer’s nemzetközi fuvarmegbízásainak 10-20 százaléka érinti az Egyesült Királyság területét.

Az új vírusmutáció miatti lezárás után 250 kamionjuk nem tudott átkelni a szárazföldre karácsony előtt, így a gépjárművezetők nem értek haza időben az ünnepekre. A cég szerint az intézkedések szervezetlenséggel párosultak, és káoszt, embertelen körülményeket idéztek elő. Ennek ellenére a határnál tapasztalt fennakadások üzleti kárt nem okoztak. A Waberer’s magyar sofőrjei közül senkinek sem lett pozitív a koronavírus-tesztje.

A 2020-as fuvardíjakról szólva arról számoltak be, hogy az ősz folyamán az egyre kedvezőbb európai, illetve hazai termelői, fogyasztói trendek eredményeként a díjak ismét elérték a járvány kitörése előtti szinteket. Pozitív folyamatként értékelik azt is, hogy a korábbi fenntarthatatlanul alacsony árszinttől – részben a vírushelyzet miatt elindult megtisztulásnak köszönhetően – elbúcsúzhat az iparág, és egy magasabb, egyensúlyi árszint alakulhat ki. A speditőr közölte azt is, hogy Wáberer György újbóli nagytulajdonosi megjelenése miatt a névváltoztatás ügyében várhatóan az új részvényesi struktúra véglegesítése után döntenek, vagyis az első negyedév folyamán. Wáberer György korábbi névhasználati felmondása értelmében a fuvarozócég már csak 2022 kora tavaszáig használhatná a mostani cégnevet. Egy új márkanév bevezetése, a teljes arculatváltás és a kamionflotta átfóliázása több százmillió forint költséggel is járhat.

A Waberer’s Budapesti Értéktőzsdén jegyzett papírjai 1775 forinttal búcsúztak a múlt heti kereskedéstől,

ez közel 4,5 százalékos heti drágulásnak felel meg.