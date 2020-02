Nyilvánosak a Normafa nagyparkolójának a tervei

Folyamatban van az új nagyparkoló kialakítása a Normafánál, az önkormányzat olyan tereprendezési terveket dolgozott ki, amellyel növelni tudják a zöldefelület arányát – olvasható a Hegyvidéki Önkormányzat oldalán.

„Olyan megoldást találtunk, amely csökkenést eredményez a parkolóhelyek számában, de jóval kisebb tisztítást és tereprendezést igényel a szóban forgó területen.

Ennek eredményeképpen egy szabálytalan alakú parkolót alakítunk ki, ahol végül nem kellett kivágni a korábban tervezett 220 fát, a parkolón belül 160 fa marad.

A tavaly év végén, jogerős engedély birtokában kivágott javarészt elszáradt és beteg fákat ígéretünknek megfelelően többszörösen pótoljuk az év végéig a Normafánál” – írják a honlapon.

A Portfólió szemléje szerint a szabálytalan parkolás megszüntetése céljából, az erdőből egy kevésbé fontos területre helyezik át a most erdőterületen, a Síház mellett lévő, aszfaltborítású parkolót és buszfordulót. A parkoló mérete nem nő, sőt, a vadparkolás megszűnésével csökken az elhelyezhető járművek száma.

Civil szervezetek szerint

a hegyvidéki önkormányzat engedélyek nélkül vágott ki fákat és kezdte el a tervezett parkoló kialakítását a Normafán.

Az InfoRádió az ügyben megkereste a hegyvidéki önkormányzatot.

A XII. kerület vezetése közleményében cáfolta, hogy engedély nélkül vágtak volna ki fákat, a területen csak a jogszabályokat betartva, engedélyek szerint folytatják a parkoló kialakítását.

Az ügyben számos civil szervezet képviselőjével és politikussal is tárgyaltak tavaly ősszel. Az egyeztetéseken elhangzottaknak megfelelően dolgozták ki azt a kompromisszumos javaslatot, amelyet a főváros új vezetésével is ismertettek.

A tavaly év végén, jogerős engedély birtokában kivágott főleg elszáradt és beteg fákat az önkormányzat ígéretének megfelelően többszörösen pótolják az év végéig.

Az ügyben megszólalt a Normafa természeti értékeit féltő Védegylet is. Újszászi Györgyi, a szervezet főtitkára azt mondta, a terület már most is túlterhelt, a legfontosabb a forgalom csökkentése.

Mindenképpen a tömegközlekedést kell előnyben részesíteni és az azzal való utazást úgy fejleszteni, hogy nagyon sokak számára elfogadható legyen

– mondta a főtitkár.