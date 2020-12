Nyolc koronavírusos beteg halt meg, miután tűz ütött ki egy kórházban

Tűz ütött ki a törökországi Gaziantep kórházának intenzív osztályán, életét vesztette nyolc koronavírus-fertőzött – jelentette szombaton a török állami média.

Turkey’s SANKO University Hospital says other patients who were in a Covid-19 ICU when an explosion killed 8 have been rushed to other hospitals pic.twitter.com/ecP4jsh3R4

— TRT World Now (@TRTWorldNow) December 19, 2020