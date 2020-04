Nyolcadik hete nem jelentettek gyilkosságot Miamiban

A kijárási korlátozások eredményeképp országszerte csökkent a bűnelkövetés mértéke az Egyesült Államokban.

A floridai Miamiban hét egymást követő héten nem jelentettek be emberölést, amire 1957 óta nem volt példa

– írja a CBS News.

– nyilatkozta a csatornának, a rendőrség szóvivője.

Francis Suarez, Miami polgármestere március 12-én hirdette ki a veszélyhelyzetet, hogy a korvírus terjedését lassítsa és azóta hat alkalommal hoszabbította meg egy-egy héttel.

A február 17. és április 12. közt eltelt időszakban (hét hét és hat nap) Miamiban nem történt gyilkosság a rendőrség jelentése szerint. 1957-ben a városban 9 héten és 3 napon át nem történt ilyen bejelentés. Később, 1960-ban volt egy rövidebb, 6 hét és 5 napos szünet.

Az egyéb bűncselekmények száma is csökkent.

A Miami hatóságok jelentése szerint az egyéb erőszakos bűncselekmények bejelentéseiből is kevesebb érkezett be, de Jorge Colina rendőrfönök a The New York Times -nak elmondta, szerinte a háztartáson belül történő erőszakos bűncselekményeket, így a gyermekbántalmazásokat – különösen a járvány miatt – nem mind jelentik be.