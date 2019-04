Nyomozás indult a Notre Dame ügyében

A párizsi ügyészség baleset miatt indított nyomozást a Notre-Dame katedrálisban pusztító tűz ügyében, a tűzoltók pedig kedd reggel bejelentették, hogy teljesen megfékezték a lángokat.

A francia főváros ügyészsége nem vetette fel lehetőségként a gyújtogatást. Médiaértesülések szerint a hétfőn keletkezett tüzet a tetőszerkezeten zajló építési munkálatok is kiválthatták.

Laurent Nunez francia belügyi államtitkár a BFM francia tévécsatornának elmondta: a következő napok legnagyobb kérdése, hogy mennyire tart ki az épület szerkezete.

A helyzetről szakértők és építészek tanácskoznak, a tűzoltók az ő javaslataik alapján folytatják tovább munkájukat.

Patrick Chauvet, a katedrális igazgatója elmondta, hogy a lángok nem érték el a katedrális kincstárát, és az egyik legfontosabb ereklyét, Jézus Krisztus töviskoronáját is sikerült kimenteni az égő épületből. Franck Riester francia kulturális miniszter szerint a relikviákat a párizsi városházán helyezték el.

Chauvet szerint minden tűzvédelmi óvintézkedést megtettek, volt egy alkalmazott, aki naponta háromszor ellenőrizte a tetőszerkezetet a tűz elkerülése érdekében.

Úgy gondolom, hogy nem tehettünk volna többet

– nyilatkozott az igazgató a tévének, hozzátéve: természetesen mindig adódhatnak esetek, amelyeket nem láthatunk előre. Meg kell vizsgálni, mi történt – fűzte hozzá.

A francia főváros tűzoltóságának szóvivője, Gabriel Plus kora reggel még azt mondta, mintegy száz tűzoltó továbbra is bevetésben van, küzdenek azért, hogy a lángok ne csapjanak fel újra. Később már arról számoltak be, hogy teljesen eloltották a tüzet.

A hivatalos közlések szerint három ember sérült meg könnyebben a tűzben, két rendőr és egy tűzoltó.

A lángokkal folytatott küzdelemben sikerült megmenteni a legjelentősebb műkincseket is.

Több vagyonos francia család ígért támogatást a székesegyház újjáépítésére. A Pinault család 100 millió eurós (32 milliárd forintos), míg Bernard Arnault francia üzletember 200 millió eurós (64 milliárd forintos) adománnyal járul hozzá a munkálatokhoz. A katedrális újjáépítésére az Egyesült Államokban is gyűjtést kezdtek. A GoFundMe adománygyűjtő oldalon több mint 50 kezdeményezést indítottak ezzel a céllal hétfőn.

Eközben Mohamed Dzsavád Zaríf iráni külügyminiszter együttérzését fejezte ki a franciákkal, és hangsúlyozta: elszomorította a katasztrófa.

Ferenc pápa is kifejezte szolidaritását a franciákkal,

és rámutatott: „lehetetlen figyelmen kívül hagyni a szent építmény hatalmas jelentőségét, amely a spiritualitás, a kultúra és az egyház erejét jelképezi immár több mint nyolc évszázada”.

Gérard Depardieu francia színész azt mondta:

a leégett Notre-Dame iszonyú seb az egész városnak.

A színész jelezte, hogy mielőbb visszatér Párizsba.

A gótikus székesegyházban, amelyet A párizsi Notre-Dame című regényében a híres XIX. századi regényíró, Victor Hugo is megörökített, a kora esti órákban csaptak fel a lángok, leégett a tetőszerkezet, leomlott a kúp alakú huszártorony. A Párizs szívében, az Ile de la Citén található épület az egyik legnagyobb francia turistalátványosság, és milliók keresik fel évente.

Minden, amit a tegnapi tűzesetről tudni kell:

Kigyulladt a párizsi Notre Dame

Tűz ütött ki hétfő este a párizsi Notre Dame székesegyházban. Összeomlott a lángokban álló torony és a tetőszerkezet is beszakadt. A tűz az egyik harangtonyot is elérte.

Megmentették a Notre Dame-ot a teljes pusztulástól

Sikerült megmenteni a párizsi Notre Dame székesegyház kőből készült szerkezetét és tornyait a teljes pusztulástól – közölte hétfőn késő este a francia tűzoltóság egyik vezetője.

Szeged beszáll a Notre Dame újjáépítésébe

A szegedi önkormányzat tízezer eurót (mintegy hárommillió forintot) ajánl föl az Európa egyik szimbólumának számító, a tűz által súlyosan megrongált párizsi Notre-Dame székesegyház újjáépítésére.