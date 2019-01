Ónos esővel indul a hét

A jövő héten többször lehet csapadék, a hétvégén melegedés várható, akár 10 Celsius-fok körüli maximumokra is számítani lehet – derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből

Hétfőn keleten is beborul az ég és sokfelé várható csapadék: a keleti, délkeleti megyékben esőre, másutt kezdetben vegyes halmazállapotú csapadékra, majd egyre inkább havazásra kell számítani. A reggeli, délelőtti órákban főként a középső területeken átmenetileg intenzív ónos eső is lehet. Elsősorban a Dunántúlon és a középső országrészben jelentős mennyiségű csapadék valószínű. Helyenként a szél is megerősödik.

Az ónos eső veszélye miatt Budapestre, Pest, Fejér és Komárom-Esztergom megyére adtak ki másodfokú, Nógrád és Veszprém megyére elsőfokú figyelmeztetést hétfőre. Emellett Budapestre, Pest, Fejér, Komárom-Esztergom és Nógrád megyére a havazás veszélye miatt is kiadtak elsőfokú figyelmeztetést.

A legalacsonyabb hőmérséklet általában mínusz 6 és plusz 2 fok között alakul, de északkeleten a kezdetben kevésbé felhős tájakon ennél hidegebb is lehet. Napközben 0-7 fokig melegszik a levegő.

Kedden számottevő csapadék nem valószínű. A leghidegebb órákban mínusz 5 és 0, napközben 0 és plusz 6 fok között alakul a hőmérséklet.

Szerdán a keleti határnál előfordulhat kisebb eső, ónos eső, nyugaton néhol gyenge havazás. A minimumhőmérséklet többnyire mínusz 8 és mínusz 3 fok között, a kevésbé felhős, havas tájakon mínusz 8 fok alatt alakul. A legmagasabb hőmérséklet mínusz 1 és plusz 5 fok között valószínű.

Csütörtökön többfelé várható csapadék; nyugaton hó, másutt vegyes halmazállapotú. Néhol megerősödik a szél is. A leghidegebb órákban mínusz 6 és mínusz 1, napközben mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet.

Február elsején, péntek reggel párás, foltokban zúzmarás idő várható, majd feloszlik a köd és változóan felhős lesz az ég. Reggel a ködös tájakon hószállingózás, ónos szitálás előfordulhat, este nyugaton lehet eső, záporeső. A szél többfelé megerősödik. A minimumhőmérséklet mínusz 6 és 0, a maximumhőmérséklet plusz 1 és 6 fok között alakul.

Szombaton és vasárnap többfelé várható eső, zápor, és erős lesz a szél is.

Szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet mínusz 3 és plusz 2, vasárnap 0 és plusz 6 fok között alakul. A nappali maximumok szombaton plusz 3 és 10, vasárnap 4 és plusz 13 fok között alakulnak – olvasható az előrejelzésben.