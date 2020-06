Operatív törzs: indokolt a járványügyi készenléti helyzet fenntartása

A koronavírus elleni védekezés második szakaszában is indokolt a járványügyi készültség fenntartása – mondta a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a csütörtöki online sajtótájékoztatón.

Kiss Róbert rendőr alezredes hangsúlyozta:

Magyarország sikeresen és eredményesen védekezett a koronavírus-járvány első szakaszában.

Az Országgyűlés június 16-án szavazhat a veszélyhelyzet megszüntetéséről, az annak megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, és az egészségügyi készenlétről szóló törvényjavaslatról.

Hozzátette: a koronavírus elleni védekezés második szakaszában is indokolt a járványügyi készültség fenntartása, ezért az operatív törzs továbbra is ellátja a feladatait, és a kórházak irányítási rendszere is változatlanul a járványveszélyhez igazodik.