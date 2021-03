Orbán: együttműködünk Izraellel a járvány elleni küzdelemben

Izrael a koronavírus-járvány elleni küzdelem világbajnoka, követendő példa

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök, miután Benjamin Netanjahu izraeli és Andrej Babis cseh kormányfővel tárgyalt Jeruzsálemben.

A kormányfői csúcstalálkozón megállapodtak arról, hogy a három ország izraeli iránymutatással együttműködik az oltóanyag-fejlesztésben, de a vakcinaútlevél alkalmazásában is közös álláspontot alakítanak ki. Eldőlt az is, hogy a magyar kormány kiszélesíti a tavaly beindított együttműködést egy izraeli vállalattal, így a jövőben már koronavírusteszteket is fognak gyártani Magyarországon.

Andrej Babis közölte: a csehek egy Covid-gyógyszer kifejlesztésének utolsó fázisánál tartanak, amire újabb mérföldkőként tekintenek a járvány elleni küzdelemben. Mielőtt Jeruzsálembe utazott volna, Orbán Viktor még Budapesten kijelentette: ha a csütörtökön érkezett 450 ezer adag vakcinát a következő napokban sikerül beadni az embereknek, akkor Magyarország az átoltottságot tekintve továbbra is éllovas marad Európában.