Orbán: Magyarország a világ egyik legstabilabb országa

Orbán Viktor szerint a befektetők is tudhatják, hogy a politika felől nem terheli kockázat vállalkozásaikat.

Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában pénteken azt mondta, hogy nincs egyetlen olyan ország sem, ahol egy kormány háromszor egymás után tudott volna kétharmados többséggel nyerni. A politikai stabilitás előnyét pedig be lehet váltani, világossá lehet tenni a világban, hogy a magyar kormány politikája kiszámítható – indokolta az elmúlt hetek magyar diplomácia találkozóit, azt, hogy számos ország vezetőjével tárgyalt.

Sikeresnek nevezte az elmúlt heteket és azt mondta, hogy mindez az országot erősebbé teszi és a gazdaságra is jó hatással van. Orbán az is mondta, hogy a befektetők is tudhatják, hogy a politika felől nem terheli kockázat vállalkozásaikat.

A jövő évi költségvetéssel kapcsolatban kijelentette, hogy amíg kereszténydemokrata kormánya van az országnak, a nyugdíjak vásárlóértéke megmarad.

Egy másik kérdésre jelezte azt is, hogy arra számít, hogy

az Egyesült Államok, Ausztrália és Magyarország után további államok lépnek ki az ENSZ migrációval kapcsolatos tárgyalásaiból, ott ugyanis a kibocsátó országok vannak többségben, így a folyamat támogatóinak érdeke érvényesül.

Orbán Viktor az interjúban azt is mondta, hogy az Európai Bizottság napjai meg vannak számlálva, mandátuma jövő év májusában lejár.

A kormányfő reagált a Magyarországgal szemben indított kötelezettségszegési eljárásra és arra is, hogy

a testület javaslata szerint 6000 eurót adnának a menedékkérőket a befogadó országoknak. A kormányfő azt mondta, hogy nem tulajdonít jelentőséget a bizottság mostani döntéseinek, hiszen minden, most kezdeményezett döntésük már kifutott az időből.

Orbán szerint azt a módszert kell megtalálni, „hogyan lavírozzunk, evickéljünk” el a jövő év májusáig. Elvi kérdésnek nevezte, mire fordítja az unió az emberek pénzét, és veszélyes gondolkodásnak nevezte azt, ha azt a migránsoknak adnák oda. Azt is mondta, hogy a jövőben olyan Európai Bizottság kell, amely nem a határokat megvédő országokat bünteti.