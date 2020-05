Orbán: Sohasem volt olyan szükség az együttműködésre, mint most

59. Sohasem volt olyan szükség az együttműködésre, mint éppen most az európai országok között. Sok sikert, Európa!

59. Sohasem volt olyan szükség az együttműködésre, mint éppen most az európai országok között. Sok sikert, Európa // 59. There has never been greater need for cooperation among European countries than there is today. Good luck, Europe! #EU27 #StrongerTogether

Közzétette: Orbán Viktor – 2020. május 9., szombat