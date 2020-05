Orbán Viktor: a veszély még nem múlt el

Kásler miniszter úr érdemei történelmiek, aki már a WHO jelzése előtt összehívta a járványügyi szakembergárdát, ez az ő döntése volt, ennek köszönhetően nem volt tömeges a megbetegedés

– fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth rádióban.

Az Infostart szemléje szerint a kormányfő azt is mondta, hogy az operatív törzset nem fogja feloszlatni,

minden nap össze is fog ülni Pintér Sándor belügyminiszter vezetésével.

Megerősítette, „a vidék jól halad, Budapest két héttel követi”, de a vidék is két héttel követi Ausztriát. Azonban az oktatás nem indul már újra a tanévben, az óvodák és a bölcsődék nyitnak csak ki.

Reálisnak nevezte a veszélyét annak, hogy az élet visszaállásával újra fellángol a járvány, de figyelmeztetett: a veszély nem múlt el. „Ha a védőtávolságot betartjuk, akkor nem lesz baj” – mondta.

Az értékelésnek lesz egy olyan szakasza, amely arra irányul, hogy

a karantén mennyi influenzás idős embert tartott életben.

A gazdaság talpraállításáról elmondta, a munkanapja 90 százalékát a járványügyi kormányzás tette ki eddig, de most ez a százalék 50 alá esik, és végre tud a gazdaságra koncentrálni, de továbbra is alapvetés marad, hogy a munkahelyek védelme lesz a középpontban – a segély helyett. „Ahhoz, hogy a munkabérről tudjunk vitatkozni, ahhoz kell a munkahely. Akár több is, mint a válság előtt” – mondta.

Olvasta péntek hajnalban már Palkovics László miniszteri becslését, amely szerint

összesen már egymillió emberen segített a válságkezelő intézkedés valamelyik eleme.

A kormányfő szerint a dolgok „kézben vannak”, úgy látja, a reménykedés teljesen jogos, beszélt Angela Merkel kancellárral, a V4-es miniszterelnökökkel is és járt Belgrádban a napokban.