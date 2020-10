Orbán Viktor: adókönnyítésekről, otthonteremtésről döntött a kormány

A legrosszabb esetben egy időben el kell látni 200 ezer megfertőzött embert, ehhez elegendő betegágyat kell biztosítani

– mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Hír TV-ben. Hozzátette, hogy a kormány úgy döntött, hogy az ellátási rendet nem kell megváltoztatni, tehát műtéteket nem kell elhalasztani egyelőre a fertőzések száma miatt. A kormányfő elmondta, hogy tavasszal sikerült jól védekezni, egyelőre nem indokolt a szigorítás.

Azt is elmondta, hogy Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter új családtámogatási programot terjesztett elő, így

5 százalékos lesz az új lakások építésének áfája 2022-ig, illetve hasonló döntéseket is meg akar lépni a kormány.

A miniszterelnök szólt arról is, hogy a kabinet adókönnyítésekről, otthonteremtési programról döntöttek. 2022. december végig ismételten 5 százalékos lesz az újépítésű lakásokra az áfa. Az egészségügyi dolgozók béremeléséről elmondta, hogy

a központi költségvetésben mintegy 100-200 milliárd forintot különítettek el, amely fedezi a bérrendezést.

Orbán Viktor szerint a bérek önmagukban nem meghatározóak, így az infrastruktúra és a kórházi légkör esetében is változást kell elérni, hogy az egészségügyi dolgozók biztosan Magyarországon maradjanak. Hozzátette, hogy az orvosok vezénylése a járvány miatt most élet-halál kérdése. Orbán Viktor szerint csak akkor kell vezényelni, ha baj van. A kormányfő azt is mondta, hogy számít a Magyar Orvosi Kamarával való együttműködésre ahhoz, hogy további kérdésköröket még áttárgyaljanak.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy az önkormányzatoknak eddig is volt lehetőségük, hogy közvetlenül szerezzenek uniós forrásokat, de ebben nem jeleskedtek: „jó program nélkül semmilyen forrást nem lehet kapni.” Azt is elmondta, hogy a Next Generation alapból érkező összeg egy hitel, és „amelyik ország nem tud fizetni, akkor mi fogunk fizetni”.