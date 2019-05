Orbán Viktor elárulta, hogy miről tárgyalt Donald Trumppal

A gazdasági és katonai együttműködés, valamint a migráció is téma volt a washingtoni megbeszélésen

– mondta a magyar miniszterelnök a Kossuth Rádió reggeli műsorában.

Az Infostart beszámolója szerint Orbán Viktor az állami rádióban elmondta: Trump ismerte a magyar gazdasági modellt, és azzal is tisztában volt, hogy Magyarország megállította a migrációt. A miniszterelnök azt is mondta, hogy a tárgyalásokon a katonai együttműködés is téma volt.

Orbán Viktor elmondta, nem először találkozott az amerikai elnökkel, hiszen a NATO-csúcsokon folyamatosan konzultál az összes tagállam.

A miniszterelnök jelezte, hogy a katonai együttműködés témájában felmerült, hogy amerikai segítségre lehet szükség a kritikus infrastruktúra megvédésére, ehhez középhatótávolságú légvédelmi rakétákat szerezhetnek be.

Érdekeltek vagyunk abban, hogy Romániában, a Fekete-tenger fenekén lévő gáztartalékokat minél hamarabb kitermeljék, mert alternatíva lehet az orosz gázzal szemben

– tette hozzá.

Arra a felvetésre, hogy Trump az ikertestvérének nevezte, azt mondta, hogy vannak olyan a nép által megválasztott vezetők, akik a saját országuk ügyét teszik az első helyre.

Több országban – példaként említette Izraelt, Indiát, Olaszországot és Lengyelországot is – úgy vélik, hogy a világ államai saját céljaikat követik, s amikor kell, együttműködnek, de nem adják át a hatalmat egy világkormánynak – tette hozzá. Jelezte, hogy ezek a vezetők tudnak egymásról, ismerik egymást és szurkolnak egymás sikeréért – olvasható a portálon.