Országos karantén lesz Lengyelországban

A koronavírus-járvány harmadik hullámát elkerülendő országos karantént tartanak Lengyelországban december végétől január közepéig – jelentette be Adam Niedzielski egészségügyi miniszter. Közlése szerint szilveszterkor is kijárási korlátozásokat vezetnek be.

A járványban megfertőződöttek számának növekedése az utóbbi hetekben 10 ezer körülire lassult le, az erről a szintről esetleg elinduló harmadik hullámmal azonban nem biztos, hogy az egészségügyi rendszer meg tudna birkózni – értékelte Niedzielski.

Erre hivatkozva közölte: a jelenlegi járványügyi intézkedések mellett december 28-tól január 17-ig teljesen bezárnak az eddig a szolgálati utak céljából vendégeket fogadó szállodák, továbbá a patikák, az élelmiszer- és illatszerboltok kivételével újból bezárnak a bevásárlóközpontok üzletei. Az említett időszakban nem működhetnek a sípályák sem. A „szervezett közlekedéssel” külföldről érkezők számára tíznapos karantén lesz kötelező – mondta el Niedzielski.

A lengyelek este 19 és hajnali 6 óra között szilveszterkor is csak a legszükségesebb esetekben – például gyógyszerbeszerzési vagy szolgálati okokból – hagyhatják el otthonaikat.

A karácsonyi ünnepek előtt viszont nem terveznek kijárási korlátozásokat Niedzielski szerint. A korábbi rendelkezések értelmében karácsonykor a lakásokban is legfeljebb öt személy csatlakozhat az ott élőkhöz.

Lengyelországban jelenleg zárva tartanak a kulturális és sportintézmények, az éttermek, továbbá korlátozták a tömegközlekedésben, a boltokban, a templomokban tartózkodók számát. Az iskolák távoktatásra tértek át, és ötnél többen sehol nem gyűlhetnek össze.

Az országos karantén befejeztével, január 17-én véget ér a kéthetes oktatási szünet is. A korábban bejelentett tervek szerint onnan kezdve fokozatosan visszaállítják a hagyományos iskolai oktatást.

Niedzielski szerint Lengyelország nehéz hetek elébe nézhet, mert a tervezett oltások hatása januárban és februárban még nem lesz érzékelhető, és egyelőre a járványhelyzet sem tért vissza a második, őszi hullám előtti szintre.