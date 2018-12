Összedőlt egy orosz lakótömbház egy része

Összesen 48 lakás szenvedett kárt, ezekben – a hivatalos adatok szerint – összesen 120 ember volt bejelentve. Az Interfax orosz hírügynökség jelentése szerint 68 embert keresnek még. Öt lakót kellett kórházba szállítani, kettejüket súlyos állapotban.

A mentésen csaknem ötszázan dolgoznak, munkagépekkel próbálják a törmeléket átkutatni. A munkálatokat nagyban nehezíti a mínusz 17 fokos hideg.

High rise building collapses in Russia, at least two dead: reports https://t.co/GdtcFYbf8C pic.twitter.com/5T0SxuzL2w

— Reuters Top News (@Reuters) December 31, 2018