Összesen 178 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki a fertőzést

Összesen 178 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 6139 főre nőtt Magyarországon beazonosított fertőzöttek száma – írja a koronavírus.gov.hu.

Elhunyt egy 68 éves idős beteg, az elhunytak száma így 615 főre emelkedett, 3761-en pedig már meggyógyultak. Az aktív fertőzöttek száma 1763 fő. Az aktív fertőzöttek 42 százaléka , az elhunytak 60 százaléka , a gyógyultak 42 százaléka budapesti. 103 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük heten vannak lélegeztetőgépen.

A portál hozzáteszi, hogy a közelgő iskolakezdés kapcsán kiemelten fontos a szülők és a pedagógusok felelőssége; tünetes, beteg gyermeket most nem szabad iskolába, óvodába engedni.

Továbbra is kerülni kell azokat a helyeket, ahol zárt térben sokan vannak, lehetőleg tartsuk a szociális távolságot, gyakran és alaposan mossunk kezet, a maszkot viseljük az üzletekben és a tömegközlekedési eszközökön. Az együtt szórakozó fiatalokat kérik, hogy ne igyanak közös üvegből, és ők is tartsák az általános óvintézkedéseket. Akinél külföldi tartózkodás vagy egyéb ok miatt hatósági házi karantént rendeltek el, az szigorúan tartsa be. Bárki, akinek tünetei vannak, az ne menjen közösségbe, baráti, családi és egyéb találkozókra – írja a portál.