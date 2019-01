Pénzégetés, vagy a megoldás Trump fala?

Donald Trump amerikai elnök a kampányában mintegy 1609 kilométer betonfal felépítését ígérte, amely illeszkedne a már korábban megépített déli határzárakhoz. Becslések szerint 8 milliárd dollárról 67 milliárd dollárra, vagy még magasabbra emelkedhetnek a Mexikó és az Egyesült Államok határára építendő fal költségei.

Donald Trump amerikai elnök megválasztása előtt többek között azzal is kampányolt, hogy egyetlen, összefüggő falat akar felhúzni az Egyesült Államok 3200 kilométeres déli határán az illegális bevándorlás, a drogok és a fegyverek beáramlásának megfékezése érdekében, az építkezés költségét pedig Mexikó fogja állni.

Trump 2017-es beiktatása óta azonban érdemi előrelépés nem történt a mára szimbolikusnak is számító ígéretben.

Sőt, Mexikó mindvégig elutasította, hogy pénzt adjon a fal felépítéséhez: a de­cemberben hivatalba lépő új elnök, Andrés Manuel López Obrado is határozottan elzárkózott ettől az ötlettől. A Mexikóval folytatott bármiféle egyezkedést pedig még jobban megnehezítették az amerikaiak által kivetett vámok is.

Tavaly év végén azonban fordulóponthoz ért a fal körüli vita:

Trump bejelentette, hogy csakis akkor írja alá a kormányzati költségvetést, ha az tartalmazza a tervezett fal költségeit. Az elnök ötmilliárd dollárt kért erre a kongresszustól.

Chuck Schumer, a szenátus demokrata frakciójának vezetője a kongresszusban erre azonban azt közölte, hogy

az elnök soha nem kapja meg a pénzt a falra.

A politikai viszálynak végül az lett az eredménye, hogy a törvényhozóknak nem sikerült egyezségre jutniuk a kormányzati működéshez szükséges költségvetésben, amelyet a képviselőházzal ellentétben a szenátus nem szavazott meg. Így a kormányzati hivatalok és ügynökségek egy része leállt: mintegy 420 ezer szövetségi alkalmazott nem kap fizetést, míg további 380 ezret szabadságra küldtek.

Vasárnap az elnök közölte: „Fel kell építenünk a falat, ez a biztonságról szól, országunk biztonságáról.” Az elnök kifejtette, hogy szerinte

a részleges kormányzati leállás véget érhet holnap is, és eltarthat nagyon sokáig. Mint mondta, ez a demokratáktól függ.

Kinek és mennyire fontos a fal?

A Mexikó és az Egyesült Államok határára felhúzott fal körüli viták több összetevőből állnak, és ezek mára az USA megszokott működését is veszélyeztetik.

A The Washington Post cikke szerint a fal megvalósítása előtt több lehetőség is áll:

Trump a kampányában mintegy 1000 mérföld (1609 kilométer) betonfal felépítését ígérte, amely illeszkedne a már korábban megépített déli határzárakhoz,

melyeket még 2006-ban George W. Bush korábbi elnök rendelt el. A fal építése akkor három ütemben zajlott, és nem folyamatos kerítésrendszerrel, hanem falszakaszokkal és kamerákkal, érzékelőkkel, azaz „virtuális falak rendszerével” is biztosították a határt. A kerítés Kalifornián, Arizonán, Új-Mexikón és Texason át húzódik, lezárva az összesen 2100 mérföldes mexikói határszakasz egyharmadát

Trump 2018 elején már egy szerényebb, mintegy 722 mérföld hosszú falból és a kerítésből álló védőrendszer felépítését sürgette, amely többnyire a már említett határzárakhoz illeszkedne. Az amerikai elnök a közelmúltban azt is mondta, hogy „művészi kivitelezésű” acélből készült határfalak kivitelezéséről szóló beszerzést is szerencsésnek tartana. Trump a Twitteren írta azt is, hogy San Diegóban és másutt is „hatalmas mennyiségű falat építettek már”, azonban csupán a már meglévőket újították fel, új betonfal még nem épült.

Becslések szerint

8 milliárd dollárról 67 milliárd dollárra, vagy még magasabbra emelkedhet a fal felépítésének a költsége,

attól függően, hogy a tervek szerint mekkora határvonalat kell lezárnia.

A hivatalos becsült építési költségek is folyamatosan emelkedtek:

az elnök eleinte 12 milliárd dollárról beszélt, a belbiztonsági minisztérium 2017 év végén kiszivárgott jelentésében már 21 milliárddal számolt, ami 2018 év elején felkúszott 33 milliárdra.

Érdemes azonban azt is megemlíteni, hogy a kormányzati költségvetésben eddig is el volt különítve több százmillió dollár a határ megerősítésére: 641 millió dollárt szántak a Rio Grande-völgyben található 33 mérföld elkerítésére, 251 millió dollárt pedig a San Diegó-i határmenti akadályok kicserélésére.

Trump legalább 5 milliárd dollárt kért, a demokraták viszont 1375 milliárd dollárt ajánlottak fel új és cserélhető kerítések finanszírozására.

A demokraták szerint azonban nem a fizikai határ megerősítése lenne a legfontosabb, hanem a határőrök számának növelése, a technológiai háttér megerősítése lenne az, amely szükség esetén biztonságosabbá tenné az Egyesült Államok déli határát. Nancy Pelosi, a kongresszus demokrata párti elnöke szerint a fal, amelyet Trump javasol „erkölcstelen, hatástalan és költséges”.

A kritikákban azt is megfogalmazzák, hogy hiába épül meg a fal, más és veszélyesebb utakat keresnek majd az illegális bevándorlók, a drog- vagy a fegyvercsempészet ellen pedig szintén hatástalan, amellyel szintén évtizedek óta küzd az Egyesült Államok.