Rejtélyes körülmények között csapódott földbe az ukrán utasszállító

Teherán mellett szerdán reggel lezuhant egy Boeing 737-es típusú ukrán utasszállító gép. A jordán sajtó szerint a gépet az iráni légvédelem lőhette le tévedésből. A katasztrófa után már cáfolták a lelövésről szóló híresztelést, azonban egyre több esemény kérdőjelezi meg a technikai meghibásodás lehetőségét.

– olvasható volt az ukrán külügyminisztérium honlapján.

Ukrajna teheráni nagykövetsége korábban szintén közleményben hivatkozott a motorhibára, de ezt nemrég visszavonta

– írta meg a BBC.

Vadym Prystaiko ukrán külügyminiszter közölte, hogy az utasszállítón

167 utas és a 9 fős személyzet utazott: az áldozatok között 2 iráni, 63 kanadai, 11 ukrán – beleértve a legénységet –, 10 svéd, 4 afgán, 3 brit és 3 német állampolgár volt.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök azt mondta, hogy megszakítja az ománi útját és visszatér Kijevbe. Amíg a hivatalos jelentések el nem készülnek azt kérte, hogy mindenki tartózkodjon a spekulációktól. „Őszinte részvétem az összes utas hozzátartozójának és barátjának” – tette hozzá.

No survivors found after Ukrainian #Boeing737 with at least 170 on board crashes after take-off near #Tehran airport – Iran State TV pic.twitter.com/NpA5K5JlDm

— Ruptly (@Ruptly) January 8, 2020