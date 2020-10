Rétvári Bence is koronavírusos lett

Koronavírussal fertőződött meg Rétvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a közelmúltban – írta meg a Magyar Nemzet.

A lap szerint az államtitkár egészségi állapota kielégítő, a fertőzésre jellemző tünetek közül egyedül a levertség jelentkezett nála. A pozitív teszt óta otthon dolgozik, lábadozik.

Korábban a VG.hu is megírta, hogy Varga Judit igazságügyi miniszter is megfertőződött, illetve Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, Orbán Balázs miniszterhelyettes, Hollik István, a Fidesz kommunikációs vezetője karanténba került. A nyár végén Kovács Zoltán, Magyarország kormányzati kommunikációért felelős államtitkára, Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára és Farkas Örs, a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője is karanténba vonult.