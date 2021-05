Saját kommunikációs platformmal rukkolt elő Donald Trump

Saját kommunikációs platformot indított kedden Donald Trump korábbi amerikai elnök, hogy közvetlenül tudjon kommunikálni követőivel – írja az amerikai sajtó.

A platform a From the Desk of Donald J. Trump néven fut, és a www.donaldjtrump.com/desk internetes címen található meg. A volt elnök bejegyzéseket, képeket és videókat tehet közzé rajta, amelyeket a követők megoszthatnak a Twitteren és a Facebookon, ahol letiltották Trump fiókjait. A platform azonban nem rendelkezik olyan funkcióval, amely lehetővé tenné a felhasználóknak, hogy hozzászóljanak Trump bejegyzéseihez.

Ez csak egyirányú kommunikáció. Ez a rendszer lehetővé teszi Trump számára, hogy kommunikáljon a követőivel

– mondta egy neve elhallgatását kérő internetes szakértő a Fox News amerikai hírtelevíziónak.

Corey Lewandowski, Trump korábbi vezető kampánytanácsadója március végén jelentette be, hogy a volt amerikai elnök három-négy hónap múlva elindítja saját internetes közösségi oldalát. Lewandowski akkor az új platformot egy interaktív kommunikációs eszközként mutatta be, amelyen keresztül az emberek közvetlenül kommunikálhatnak majd Trumppal.

Azt tapasztalhattuk a technológiai óriásvállalatoktól, hogy ha nem értesz egyet a filozófiájukkal, akkor törölnek. Lesz egy platformunk, ahol az emberek szabadon kommunikálhatnak anélkül, hogy félniük kellene a megtorlástól vagy a törléstől

– fogalmazott korábban Lewandowski.

A legnagyobb közösségi oldalak és internetes videómegosztó portálok a Capitoliumnál januárban történt események után egymás után határoztak arról, hogy eltiltják a korábbi elnököt fiókjainak használatától. Döntéseiket leginkább azzal magyarázták, hogy szerintük Trump gyújtó hangú beszéde és közösségi felületein megjelent üzenetei okozták a zavargásokat.

Szerdán dönthet Trump sorsáról a Facebook A volt amerikai elnök fiókját még januárban függesztették fel határozatlan időre.

Az új kommunikációs platformot egy nappal azelőtt indították el, hogy a Facebook közösségi oldal illetékes bizottsága bejelenti, véglegesen törlik-e Trump korábban zárolt fiókjait.

A Twitter már februárban közölte, hogy végérvényesen eltiltotta a közösségi oldal használatától a volt elnököt. A mikroblog-szolgáltató tulajdonosa korábban saját oldalán közzétett üzenetében leszögezte: nem örül a döntésnek, amelyet gondos mérlegelés után hoztak meg. Jack Dorsey ugyanakkor elismerte, hogy az ehhez hasonló döntések veszélyes precedenst teremthetnek, továbbá tönkretehetik a nyilvános vitát és megoszthatják az embereket.